La inteligencia artificial ya forma parte del trabajo de numerosas redacciones, pero ¿cómo la están utilizando realmente los periodistas? ¿Qué problemas les ayuda a resolver? ¿Qué beneficios están obteniendo y qué dificultades encuentran?

Para responder a estas preguntas, Comunicae, plataforma tecnológica especializada en la creación, distribución y seguimiento de notas de prensa, presenta el Informe Comunicae Media 2026: El valor de la IA para periodistas y medios, elaborado por el periodista y especialista en medios digitales Ismael Nafría, autor de la newsletter Tendenci@s.

El estudio reúne las experiencias de ocho profesionales que trabajan en medios de diferentes tamaños y modelos de negocio:

Rosalía Lloret, de elDiario.es.

Xavi Salada, de Publimás Digital.

Germán Frassa, de Prensa Ibérica.

Fernando Belzunce, de Vocento.

Sergio García, de Soria Noticias.

Chus del Río, de NueveCuatroUno.

Emilio Doménech, de Watif TV.

Arantxa Herranz, periodista independiente.

A través de estas ocho entrevistas, realizadas en octubre de 2026, el informe analiza qué aplicaciones de la IA están generando resultados concretos, cómo están cambiando los procesos de trabajo y qué aprendizajes pueden resultar útiles para otros profesionales y organizaciones del sector.

Entre sus principales conclusiones destaca que el ahorro de tiempo es solo el punto de partida. La IA también está permitiendo ampliar la capacidad de investigación, mejorar los procesos de control editorial, desarrollar nuevos formatos informativos y crear herramientas adaptadas a las necesidades de cada redacción y medio.

Seis ámbitos en los que la IA está aportando valor al periodismo

A partir de las entrevistas, el informe identifica seis grandes áreas de aplicación: ahorro de tiempo para dedicarlo a tareas de mayor valor periodístico, investigación y vigilancia informativa, calidad y control editorial, nuevos formatos y productos, desarrollo de herramientas propias, y audiencia y negocio.

Entre las experiencias recogidas destacan las siguientes:

Más tiempo para investigar y trabajar con las fuentes. Soria Noticias estima que algunas piezas que antes requerían veinte minutos de preparación ahora pueden resolverse en dos, lo que permite dedicar más tiempo a contactar con fuentes y producir información propia.

Investigaciones que antes no se abordaban. Vocento utiliza la IA para analizar grandes volúmenes de documentación, como las 1.228 páginas de los documentos desclasificados del 23-F. La tecnología permite explorar materiales cuya revisión manual podía resultar demasiado costosa sin conocer previamente su valor informativo.

Nuevos formatos para llegar a las audiencias. Prensa Ibérica ha incorporado herramientas para generar vídeos a partir de artículos y desarrollar juegos digitales. Según recoge el informe, sus cabeceras descargaron 855 vídeos creados con Videofly en treinta días y sus juegos propios pasaron de 100.000 a tres millones de páginas vistas mensuales.

Herramientas adaptadas a cada redacción. NueveCuatroUno ha desarrollado automatismos y plugins para WordPress sin contar con programadores en plantilla, mientras que Watif TV ha creado herramientas propias para gestionar información financiera y consultar datos de audiencia.

El informe también recoge aplicaciones relacionadas con el análisis de suscriptores, la personalización de contenidos, la detección de errores y el cumplimiento de los criterios editoriales.

La IA amplía capacidades, pero no sustituye el criterio periodístico

Otro de los aspectos comunes a las ocho experiencias es la importancia de mantener la supervisión humana.

Los medios entrevistados no publican contenidos generados mediante IA sin revisión profesional. Aunque la tecnología puede ayudar a procesar información, detectar errores o preparar materiales, las decisiones sobre qué contar, cómo contrastarlo y qué enfoque adoptar siguen correspondiendo a los periodistas.

El estudio también identifica diferencias en función del tamaño de las organizaciones. Para los medios pequeños y los profesionales independientes, la IA supone una oportunidad de ganar autonomía y realizar tareas que antes requerían recursos técnicos adicionales. En los grandes grupos, su principal potencial está en ampliar capacidades, desarrollar soluciones propias y transformar procesos de trabajo.

La formación, las reglas de uso claras y la experimentación con necesidades concretas aparecen igualmente como condiciones importantes para obtener resultados.

«En Comunicae desarrollamos tecnología para facilitar el trabajo de periodistas y medios, así que nos interesa especialmente entender cómo evoluciona el sector y qué retos afronta. Personalmente, preparar este informe ha sido una oportunidad fantástica para aprender de ocho profesionales que están incorporando la IA a su trabajo de formas muy diferentes. Espero que compartir sus experiencias y aprendizajes ayude a otros periodistas y medios a descubrir nuevas posibilidades para su día a día», explica Patricia Fernández Carrelo, CMO de Comunicae.

El Informe Comunicae Media 2026: El valor de la IA para periodistas y medios está disponible para su descarga gratuita en la web de Comunicae.

Sobre Comunicae

Comunicae es una plataforma tecnológica especializada en la creación, distribución y seguimiento de notas de prensa, que conecta a empresas y organizaciones con periodistas y medios de comunicación.

También impulsa Comunicae Media, una plataforma gratuita para periodistas y creadores de contenido que ofrece acceso a notas de prensa revisadas con criterios periodísticos, noticias segmentadas por temática y herramientas de inteligencia artificial aplicadas a tareas periodísticas, como la creación de videonoticias.

Más información: https://media.comunicae.com