Gonvarri Solar Steel, compañía especializada en el diseño y suministro de seguidores solares y estructuras fijas para proyectos fotovoltaicos, presentará por primera vez en una feria en España su tracker de mayor longitud durante el evento GENERA 2026. La feria se celebrará del 24 al 26 de noviembre en las instalaciones de IFEMA Madrid.

La compañía expondrá esta configuración en su stand 9E06, ubicado en el pabellón 9. Esta propuesta surge en un contexto donde el diseño de las plantas fotovoltaicas en España y Europa exige a fabricantes, desarrolladores y empresas EPC prestar mayor atención a la adaptación del sistema de seguimiento al diseño específico de cada emplazamiento.

El enfoque de Solar Steel responde a una necesidad habitual en el desarrollo de grandes plantas fotovoltaicas: cómo distribuir la capacidad del proyecto en terrenos con condiciones y restricciones de diseño que dificultan el uso de configuraciones uniformes. Según la empresa, sus sistemas permiten combinar funcionalidades, tecnologías y algoritmos para ajustar el seguimiento a las particularidades de cada proyecto.

Disponer de diversas configuraciones de tracker ofrece a los equipos de ingeniería mayores variables para optimizar la implantación de módulos. Para los desarrolladores y las empresas constructoras, esta flexibilidad influye en factores como el aprovechamiento del terreno, la ingeniería de detalle y la ejecución global del proyecto.

La combinación de tecnología, ingeniería y soporte durante el suministro permite reducir riesgos asociados a plazos y costes. La compañía aprovechará su presencia en GENERA para reunir a sus equipos técnicos, comerciales y directivos con el fin de abordar las soluciones actuales para proyectos en desarrollo tanto en España como en otros mercados europeos.

La feria coincide con una etapa del mercado fotovoltaico español caracterizada por una mayor complejidad técnica. Tras años de crecimiento en proyectos utility-scale, Solar Steel considera clave mantener una relación próxima con el sector. La fiabilidad del suministro, la capacidad de ingeniería y el historial de ejecución son elementos determinantes cuando los proyectos enfrentan retos de diseño y la necesidad de un control riguroso durante la construcción.

España se mantiene como un mercado estratégico para la firma. Según datos de la propia compañía, Solar Steel ha sido el primer proveedor de trackers en el país por volumen de nuevos contratos durante tres años consecutivos y mantiene el objetivo de liderar esa posición por cuarto ejercicio. Asimismo, cifras de la empresa indican que uno de cada tres megavatios de seguidores solares suministrados en España durante el pasado año utilizó tecnología de Gonvarri Solar Steel.

Más allá de la presentación del producto, la empresa posiciona esta nueva configuración como una respuesta necesaria para la nueva generación de proyectos, donde las condiciones específicas del terreno tienen un peso creciente en la toma de decisiones. Los interesados podrán conocer el sistema y consultar sus aplicaciones en el stand 9E06 durante los días de celebración de la feria.

Gonvarri Solar Steel es una división de Gonvarri Industries dedicada al diseño y fabricación de seguidores solares y estructuras fijas, con más de 32 GW suministrados en todo el mundo. La compañía ofrece soluciones integrales enfocadas en las necesidades específicas de producto y servicio de cada cliente. Para más información, se puede visitar el sitio web www.gsolarsteel.com.