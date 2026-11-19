Grupo Inmobiliario Delta y Activitas Inversión Inmobiliaria han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar el desarrollo de una nueva promoción de viviendas unifamiliares pareadas en Villaviciosa de Odón (Madrid). El proyecto, denominado Residencial Monte de Villaviciosa, destaca por combinar arquitectura contemporánea, espacios privados, zonas comunes y soluciones orientadas al confort y la eficiencia energética.

La promoción se desarrollará dentro del Plan Parcial Monte de la Villa, en la calle Atenas número 1 de Villaviciosa de Odón, sobre una parcela de 6.856 metros cuadrados. Contará con viviendas de varias tipologías, con superficies construidas entre 312 y 442 metros cuadrados, distribuidas en tres plantas. Todas tienen cinco dormitorios, jardín privativo, terraza y plaza de aparcamiento exterior.

La eficiencia energética constituye uno de los ejes del proyecto. Las viviendas incorporarán un sistema de suelo radiante-refrescante alimentado mediante aerotermia, con apoyo de energía solar fotovoltaica, destinado a proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Las fachadas estarán ejecutadas mediante SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), combinado con aislamiento térmico y acústico, una solución que contribuye a mejorar el comportamiento energético de los hogares y el confort interior.

Solicitada la licencia de obras

Actualmente, la promoción se encuentra en fase de tramitación y está prevista la concesión en breve de la licencia de obras, paso previo al inicio de la construcción.

Para Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, presidente de Grupo Inmobiliario Delta, la colaboración con Activitas supone unir el conocimiento y la experiencia de dos compañías con una amplia trayectoria en el sector para desarrollar un proyecto residencial de referencia en la Comunidad de Madrid.

Por su parte, Fernando Moliner, consejero delegado de Activitas, señala que el proyecto responde a una nueva forma de entender la vivienda unifamiliar, en la que el diseño, el confort, la eficiencia energética y la posibilidad de adaptación a las necesidades futuras de sus residentes adquieren un papel protagonista.

Sobre Grupo Inmobiliario Delta

Grupo Inmobiliario Delta es una empresa familiar fundada por Leonardo Sánchez-Heredero Álvarez, que actualmente preside el grupo.

A través de sus filiales y participadas, Delta está presente en distintos sectores, entre ellos el inmobiliario —promoción, gestión y patrimonio en alquiler—, los servicios públicos, la ingeniería y consultoría, y otras actividades empresariales.

Con 50 años de experiencia en el mercado inmobiliario español, Delta cuenta con una amplia trayectoria en el desarrollo urbanístico de suelo, promoción, construcción y venta de viviendas, así como en la promoción y construcción de oficinas, locales comerciales y naves industriales y en la explotación de edificios de oficinas en régimen de alquiler.

Durante este periodo, el grupo ha construido miles de viviendas, la mayoría de ellas en la Comunidad de Madrid y, fuera de España, en Santo Domingo (República Dominicana). Asimismo, ha promovido y construido más de 200.000 metros cuadrados de oficinas, locales comerciales y naves industriales.

Grupo Inmobiliario Delta mantiene además una activa participación en Valgrande (Alcobendas), uno de los principales desarrollos urbanísticos del norte de Madrid, donde figura entre los principales propietarios de suelo.

Sobre Activitas Inversión Inmobiliaria

Activitas es una promotora inmobiliaria con 20 años de trayectoria, que ha entregado más de 3.000 viviendas y hogares. Su equipo ha gestionado más de 10.000 viviendas, desarrollando proyectos caracterizados por un diseño cuidado y adaptado a las necesidades de cada cliente.

La compañía basa su forma de trabajar, por un lado, en un equipo técnico consolidado que garantiza el control de proyectos y obras, y que tiene como objetivo principal mejorar plazos y calidad; y por otro, en un equipo comercial que asesora a los clientes a tomar las mejores decisiones a la hora de elegir su futuro hogar, guiados todos por el compromiso y la pasión por construir el futuro de sus clientes.