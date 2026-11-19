Una cosa es describir el viaje ideal y otra muy distinta es encontrar opciones que se ajusten a él, ver cuánto cuestan realmente y reservarlas. Hoy, KAYAK, un buscador de viajes líder, lanza en toda su plataforma 28 funciones nuevas y mejoradas impulsadas por IA, que amplían una experiencia híbrida que combina la planificación conversacional con resultados de búsqueda en tiempo real. Los viajeros pueden comentar sus planes en la herramienta IA de KAYAK mientras los resultados y precios de vuelos, hoteles y coches de alquiler se actualizan a medida que avanza la conversación, para luego utilizar los conocidos filtros y herramientas de clasificación del buscador de viajes para comparar sus opciones.

«La IA es muy buena recomendando adónde ir, pero puede expresarse con mucha seguridad incluso cuando la información está desactualizada. Por eso, nuestra IA está conectada a precios en tiempo real, para que los viajeros puedan comprobar sus recomendaciones antes de reservar. Cuando uno se gasta dinero en un viaje, es importante acertar», afirmó Peer Bueller, CEO de KAYAK. «Los viajeros no deberían tener que alternar entre una conversación con la IA y varias páginas web de viajes para comprobar qué información es correcta. KAYAK combina nuestras sólidas relaciones con socios del sector turístico y los precios en tiempo real en una sola experiencia en la que los resultados y los precios se actualizan a medida que avanza la conversación. Conforme sus planes van tomando forma, los viajeros pueden ver las opciones, sopesar los pros y los contras y tomar una decisión con más confianza».

Combinar recomendaciones en forma de conversación con resultados de búsqueda en tiempo real está demostrando su potencial: según los datos de KAYAK, los viajeros que interactúan con su herramienta tienen aproximadamente 2,5 veces más probabilidades de reservar que quienes no lo hacen.

Explorar una idea y averiguar cuánto cuesta

La planificación de un viaje suele empezar con una pregunta más que con un destino y unas fechas fijas. Desde el lanzamiento de la herramienta IA de KAYAK a principios de este año, el 30 % de las conversaciones analizadas incluían peticiones flexibles o abiertas, como «Búscame el fin de semana más barato para volar a Miami en enero». KAYAK es la primera herramienta de viajes que responde a ese tipo de preguntas con precios en tiempo real y resultados que se pueden reservar.

Estas son las novedades:

Cuándo volar para ajustarse al presupuesto. Algunas herramientas de viaje sugieren cuándo viajar basándose en los precios medios. KAYAK va un paso más allá: utiliza la tecnología y los datos que hay detrás de su «Comprar o esperar» para recomendar fechas potenciales y, después, comprueba los precios en tiempo real para mostrar qué opciones hay disponibles y cuánto cuestan realmente.

Convertir una sola consulta en un viaje. Crear un itinerario personalizado, día a día y ajustarlo a través de una conversación mientras los resultados y precios de vuelos, hoteles y coches de alquiler se actualizan en tiempo real.

No perder de vista el precio. Configurar alertas de precios directamente a través de la herramienta IA para hacer un seguimiento de los precios mientras los planes toman forma.

IA en el móvil. Planificación conversacional y resultados en tiempo real ahora en iOS y Android.

Comparar el vuelo completo, más allá del precio del billete

Un vuelo es mucho más que su precio. La herramienta IA de KAYAK ayuda a entender qué incluye cada opción y después ayuda a los viajeros a valorar los detalles que más importan antes de reservar.

Descubrir qué incluye cada tarifa. Utilizar las preguntas sugeridas para comparar las tarifas básicas y estándar, consultar las políticas de equipaje y de cancelación y obtener información sobre el avión. IA te explica los detalles de los vuelos y tarifas específicas que se consultan.

Consultar el historial de puntualidad de una ruta (próximamente) . Preguntar con qué frecuencia salen puntuales los vuelos de una ruta y valorar la fiabilidad junto con el precio y el horario.

Encontrar vuelos con Wi-Fi de Starlink. ¿Ver contenido en streaming o ponerse al día con la bandeja de entrada mientras se vuela? Para encontrar vuelos con conectividad Starlink es posible utilizar el nuevo filtro de Wi-Fi de velocidad ultra alta de KAYAK o preguntarle a su herramienta IA.

Encontrar alojamientos que se adapten a cada viaje

Elegir el hotel adecuado requiere algo más que la categoría por estrellas y el precio por noche. KAYAK ayuda a los viajeros a encontrar los detalles y los barrios que mejor se adaptan a su viaje.

Buscar más allá de los filtros habituales. ¿Una piscina en la azotea o reseñas que mencionan habitaciones tranquilas? Con describir lo que les importa, KAYAK les ayudará a encontrar hoteles que se ajusten a sus criterios, incluso cuando no haya un filtro específico para ello.

Hacerse una idea del barrio. Los viajeros pueden explorar imágenes actualizadas y resúmenes generados por inteligencia artificial para encontrar zonas que les resulten más adecuadas para alojarse.

Evitar tener que repetir las preferencias (próximamente). IA de KAYAK recordará las preferencias compartidas, como vuelos sin escalas o salidas por la mañana, para personalizar futuras recomendaciones.

Sobre las mejoras de KAYAK para planificar viajes, impulsadas por IA

¿Puede KAYAK encontrar la fecha más barata para volar sin fechas de viaje fijas?

Sí. Es posible hacer una pregunta como «Búscame el fin de semana más barato para volar a Miami en enero». KAYAK utiliza la tecnología y los datos en los que se basan sus recomendaciones «Comprar o esperar» para identificar fechas convenientes y, a continuación, consulta los precios en tiempo real de esas fechas y muestra los vuelos disponibles que se pueden reservar.

¿La IA de KAYAK muestra precios en tiempo real o estimaciones?

Tanto KAYAK como la IA de KAYAK solo muestran precios en tiempo real de vuelos, hoteles y coches de alquiler que se pueden reservar.

¿Es posible organizar un viaje completo en KAYAK?

Sí. Con la herramienta IA de KAYAK es posible convertir una simple consulta en un itinerario personalizado día a día, con resultados en tiempo real de vuelos, hoteles y coches de alquiler que se van mostrando a medida que se avanza, para saber exactamente cuánto costará el viaje mientras se planifica.

¿Puede KAYAK indicar si una tarifa incluye equipaje o permite cancelaciones?

Sí. La herramienta IA de KAYAK explica las políticas de equipaje y cancelación de los vuelos y tarifas específicas que se están consultando, lo que ayuda a comprender qué está incluido antes de reservar.