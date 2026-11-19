En el casco antiguo de Banyoles (Girona), donde las construcciones históricas forman parte de la identidad urbana, una vivienda de 1929 ha encontrado una nueva manera de dialogar con su pasado. Bajo el nombre de Palimpsest, el proyecto de rehabilitación firmado por la arquitecta española Maite Prats parte de una premisa: conservar la esencia de la construcción original y adaptarla a las necesidades actuales sin renunciar a las huellas que hacen de ella un lugar singular. Una filosofía que se traslada también a la selección de materiales y que encuentra en los paneles macizos de bambú de MOSO® Bamboo, líder en el desarrollo de productos de bambú innovadores y sostenibles de alto rendimiento, un aliado para desarrollar un interiorismo cálido, contemporáneo y funcional.

El concepto de palimpsesto, utilizado en arquitectura para describir intervenciones que mantienen visibles las distintas capas de la historia de un edificio, define el espíritu de esta rehabilitación. Frente a la demolición y la construcción de nueva planta, el proyecto apuesta por aprovechar la estructura existente, preservar la identidad del inmueble y sumar nuevos elementos capaces de responder a las exigencias de la vida contemporánea.

«Era una casa con carácter y con historia. El objetivo no era sustituirla, sino rehabilitarla y ampliarla de manera que conservara su aura original», explica Maite Prats. La intervención incorpora un nuevo volumen próximo a la construcción existente, pero concebido para respetar su personalidad. Esta ampliación acoge los dormitorios y las dependencias de servicio, mientras que la casa original mantiene los espacios de convivencia: cocina, comedor, salón, zonas comunes y un altillo-dormitorio.

Materiales que construyen una continuidad entre arquitectura e interiorismo

Rodeada por un jardín, la vivienda se concibe como un espacio abierto al exterior, donde la luz natural, la amplitud y la conexión entre estancias definen la experiencia doméstica. «Uno de los objetivos principales era crear una atmósfera en la que la casa se abriera al jardín, con espacios amplios, luminosos e interconectados, en los que la arquitectura, el interiorismo y el mobiliario formaran un conjunto armonioso», señala la arquitecta.

Esta búsqueda de continuidad se refleja en una paleta de materiales contenida, en la que conviven hormigón, madera y acero. Para el mobiliario, el estudio encontró en los paneles macizos de bambú de MOSO® Bamboo una solución especialmente adecuada por su expresividad natural y sus posibilidades de transformación. «El bambú encajaba a la perfección con el lenguaje formal que buscábamos: natural, cálido y contemporáneo», apunta Prats. La arquitecta destaca especialmente la facilidad de trabajo de los paneles y la libertad que ofrecen para diseñar piezas a medida, adaptadas a las necesidades de cada espacio. Sus diferentes espesores permiten explorar distintas soluciones constructivas y, sobre todo, aprovechar la belleza de los propios cantos del material. En lugar de ocultarlos mediante cantos postizos, el proyecto los incorpora como un elemento más del diseño. Una decisión que pone en valor la estructura del bambú y convierte sus características naturales en un recurso expresivo del interiorismo.

Diseño a medida y prestaciones para el uso cotidiano

Para el interior de la vivienda se seleccionaron paneles macizos de bambú en un cálido tono caramelo, que contribuyen a generar una atmósfera acogedora y a reforzar la continuidad visual entre los distintos elementos del mobiliario. La elección responde también a criterios funcionales. Gracias a su proceso específico de transformación y densificación, los paneles de MOSO® Bamboo presentan una elevada dureza y resistencia al desgaste, además de estabilidad y durabilidad. Unas propiedades especialmente relevantes en elementos sometidos al uso cotidiano, como frentes de cocina, encimeras, armarios, estanterías, mesas o bancos.

«En un proyecto residencial, el material debe responder tanto a las exigencias técnicas como a la experiencia que queremos crear en cada espacio. Los paneles macizos de bambú permiten combinar resistencia y estabilidad con una gran libertad de diseño. Además, la posibilidad de trabajar diferentes espesores y acabados y de dejar visibles sus cantos abre interesantes oportunidades para el diseño de mobiliario», señala Vanessa Jiménez, de MOSO® Bamboo.

La gama de paneles macizos del fabricante está disponible en distintos formatos, espesores, estructuras y tonalidades, lo que permite adaptarla a diferentes aplicaciones de interiorismo y fabricación de mobiliario. Su versatilidad facilita la creación de soluciones personalizadas sin renunciar a las prestaciones técnicas necesarias para un uso prolongado.

El bambú como alternativa para un uso más responsable de los recursos

La elección de este material responde asimismo a una reflexión sobre el origen y el aprovechamiento de las materias primas. El bambú Moso, utilizado por MOSO® Bamboo en sus productos, destaca por su rápido crecimiento y su capacidad de regeneración. Alcanza la madurez necesaria para su aprovechamiento en aproximadamente cinco años y su recolección no requiere talar la planta completa: únicamente se cortan los tallos que han alcanzado su desarrollo, mientras que los restantes continúan creciendo y absorbiendo CO₂.

Esta particularidad, junto con su elevada productividad por superficie cultivada, convierte al bambú en una alternativa de interés para reducir la presión sobre los recursos forestales convencionales. A ello se suma el proceso de transformación desarrollado por MOSO® Bamboo, mediante el que se obtiene un material de gran dureza y resistencia. Los paneles macizos de MOSO® Bamboo cuentan con certificación FSC® 100 %, que acredita el origen de la materia prima conforme a los criterios de gestión forestal responsable de esta certificación.

En el proyecto Palimpsest, la dimensión ambiental de los materiales se integra así en una estrategia más amplia: rehabilitar en lugar de sustituir, aprovechar los recursos existentes y seleccionar soluciones capaces de prolongar su vida útil. La intervención de Banyoles incorpora un total de 178m² de paneles macizos de bambú MOSO®, en diferentes espesores y configuraciones de tres y cinco capas, destinados al diseño interior y a la fabricación del mobiliario de la vivienda. Según los cálculos facilitados para el proyecto, basados en la cantidad de bambú utilizada, la densidad del material, el adhesivo empleado y su contenido de humedad, estos paneles almacenan 21.047,39 kg de CO₂.