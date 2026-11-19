La Navideña regresa a Plaza de España del 21 de noviembre al 7 de enero para convertir uno de los espacios más emblemáticos de Madrid en un gran punto de encuentro navideño. Organizada por Super 8 Entertainment y con SANTALUCÍA como patrocinador principal, la cita vuelve a reunir cultura, ocio, gastronomía y actividades para todos los públicos, con una pista de hielo natural de 600 m², un mercado artesanal con 37 casetas y una programación cultural gratuita.

SANTALUCÍA reafirma con su apoyo el compromiso de acompañar a las familias y propiciar momentos entrañables y divertidos durante las fiestas. La iniciativa se suma a su apuesta por propuestas que fomentan el encuentro, el disfrute compartido y la vida en la ciudad.

En su sexta edición, La Navideña consolida una fórmula que conecta el carácter abierto de Plaza de España con la tradición de los mercados navideños europeos, reinterpretada desde una mirada madrileña. El recinto reunirá un árbol central de 14 metros con espectáculo audiovisual inmersivo, música en directo, experiencias familiares y una oferta gastronómica pensada para disfrutar a lo largo de toda la jornada.

La programación cultural gratuita contará con cuatro actuaciones de EnclaveGospel los días 21 de noviembre, 7 y 23 de diciembre y 4 de enero. La formación, dirigida por Raquel Soto, presentará un concierto de 30 minutos en formato Tiny Desk con diez cantantes y cinco músicos, acercando al centro de Madrid una lectura actual de la tradición navideña desde el góspel, el soul y la música negra.

La pista acogerá los espectáculos de patinaje artístico de Sara Hurtado, siete veces campeona de España, y La Estrella de la Navidad, protagonizado por Inés Moudden, subcampeona de España júnior, y Mario Martínez, campeón de España en categoría Novice Advanced. Los pasacalles de Bambolea, la Casa de Papá Noel, el Cartero Real y un Calendario de Adviento que marcará la cuenta atrás de la Navidad con circo, magia, pompas visuales y danza completan las propuestas familiares.

La pista de hielo abrirá de lunes a viernes de 12:00 a 22:00 horas y sábados, domingos y festivos de 10:00 a 22:00 horas, con último acceso a las 21:30 horas. Las entradas ya están disponibles desde 9,50 euros.

Chocolatería San Ginés, Madrí de Arzábal, El Alpino, Puesto 92 y el puesto de take away de La Navideña completan la propuesta gastronómica. El Alpino ofrecerá tardeos navideños con sesiones de DJ junto a Abril Zamora y Rocío Saiz. Nueces de California, Campofrío y Mahou se suman a esta nueva edición.

La Navideña mantiene su alianza con Fundación Raíces y el programa Empleo Conciencia, facilitando oportunidades laborales a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

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