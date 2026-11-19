OK Mobility inicia una nueva etapa en su expansión internacional con la apertura de una Store en Liverpool, que supone su entrada en Reino Unido. La compañía llega al mercado británico a través del modelo de franquicia, una vía de crecimiento estratégica que se suma a la red operada en directo.

Inaugurada y operativa desde inicios de octubre, la nueva Store ofrece servicios de alquiler de vehículos para los desplazamientos por Liverpool y su entorno. La compañía, inicia su actividad, cuyo aeropuerto, Liverpool John Lennon, registró en 2025 el mayor volumen de tráfico de su historia, con más de 5,6 millones de pasajeros. Esta apertura amplía la oferta de destinos de OK Mobility y establece un punto de partida para su desarrollo en el mercado británico.

La apertura responde a la hoja de ruta del plan estratégico OK Forward, que combina la consolidación de las operaciones corporativas en los mercados clave del sur de Europa con la expansión internacional mediante franquicias y acuerdos de afiliación.

En este modelo, el conocimiento del mercado y la capacidad operativa de los partners locales se complementan con la marca, los canales de comercialización y el soporte de OK Mobility. Los franquiciados cuentan con un sistema de reservas propio, formación continua, un Contact Center centralizado y apoyo en su estrategia de ventas, recursos que facilitan su integración en la red y el desarrollo de su actividad.

Carla Raventós, Vice President Mobility Services de OK Mobility, destaca que: «Liverpool es el punto de partida de nuestra actividad en Reino Unido, un paso importante en el desarrollo de nuestra red. Llegar de la mano de un partner local nos permite abordar esta etapa con un conocimiento cercano del mercado y de las necesidades de sus clientes».

Asimismo, añade: «Esta colaboración es la base de nuestro modelo de franquicia: unir la experiencia de quienes operan en cada destino con nuestras herramientas comerciales y tecnológicas. Así construimos una red que comparte una misma propuesta de movilidad y se adapta a las particularidades de cada mercado».

La incorporación de Reino Unido a la red internacional de OK Mobility refuerza el papel del modelo franquiciado para llevar la propuesta de la compañía a nuevos destinos a la vez que consolida sus propias operaciones en Europa del Sur.