realme, la marca de smartphones de más rápido crecimiento en el mundo, celebra el Black Friday con descuentos en sus últimos lanzamientos, como el realme 16 5G, realme 16 Pro+, realme C100, la serie P4 y el realme GT 8 Pro.

realme 16 5G: equilibrio entre autonomía y conectividad

El realme 16 5G combina prestaciones, autonomía y conectividad para el día a día. Su batería Titan de 6.550 mAh con carga rápida de 45 W, conectividad 5G, pantalla AMOLED de 120 Hz y cámara de 50 MP con inteligencia artificial permiten disfrutar de una experiencia fluida y capturar contenido de calidad.

Disponible por 269,99 € en Amazon (6 GB de RAM y 256 GB) y 299,99 € en MediaMarkt y El Corte Inglés (8 GB de RAM y 256 GB).

Crear contenido de calidad con el realme 16 Pro+

El realme 16 Pro+ destaca por su cámara LumaColor de 200 MP, ideal para capturar detalles incluso al hacer zoom, y su cámara frontal de 50 MP para selfies. Además, combina elegancia y resistencia con sus acabados Master Gold y Master Grey y un módulo de cámara metálico.

Disponible por 449,99 € en Amazon (8 GB de RAM y 256 GB) y 569,99 € en MediaMarkt y El Corte Inglés (12 GB de RAM y 512 GB).

Autonomía y resistencia militar con el realme C100

El realme C100 incorpora resistencia a golpes de grado militar, protección ArmorShell™ y certificación IP64 frente al agua y el polvo. Su batería Titan de 6.600 mAh, con carga rápida SUPERVOOC de 45 W y carga inversa, permite cargar otros dispositivos y cuenta con tecnologías para preservar su salud hasta seis años.

Disponible por 209,99 € en Amazon (4 GB de RAM y 128 GB) y 219,99 € en MediaMarkt y El Corte Inglés (4 GB de RAM y 256 GB).

Más batería para las partidas con la serie realme P4

La serie realme P4 apuesta por el gaming con AI Gaming Partner y sistemas avanzados de refrigeración. El realme P4x incorpora una batería Titan de hasta 7.500 mAh y ofrece cerca de 10 horas de juego, mientras que el P4 Lite, con 6.600 mAh, supera las 8 horas.

El P4 Lite está disponible en Amazon por 139,99 € (4 GB de RAM y 128 GB) o 159,99 € (4 GB de RAM y 256 GB). El P4x cuesta 159,99 € (4 GB de RAM y 128 GB) o 179,99 € (4 GB de RAM y 256 GB).

realme GT 8 Pro: el espíritu de RICOH GR en la mano

El realme GT 8 Pro, desarrollado en colaboración con RICOH GR, incorpora distancias focales de 28 y 40 mm, modo Snap Focus y cinco tonalidades de inspiración analógica. Destaca su teleobjetivo de 200 MP con zoom sin pérdidas de hasta 12 aumentos, ultra gran angular de 50 MP y grabación Dolby Vision 4K a 120 fps y 8K.

Disponible en Amazon por 849,99 € (12 GB de RAM y 256 GB).