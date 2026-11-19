NAS domésticos y avanzados: crear una nube personal

F2-425 / F4-425: almacenamiento en la nube personal a un precio asequible. Disponibles en configuraciones de 2 y 4 bahías, ambos modelos cuentan con conectividad 2,5GbE y ofrecen un excelente equilibrio entre rendimiento, capacidad y facilidad de uso. Son ideales para quienes se inician en el mundo de los NAS, para crear una nube personal y para realizar copias de seguridad domésticas en el día a día. Durante la promoción, los precios parten de tan solo 255,99 €.

F4-425 Plus: NAS de 4 bahías de alto rendimiento para usuarios avanzados. Equipado con un procesador de nueva generación y dos puertos de red 5 GbE, el F4-425 Plus ofrece un rendimiento fiable para la reproducción en streaming de contenido multimedia de alta tasa de bits, la multitarea y el intercambio de archivos en pequeños estudios. Ahorra 126 € durante la promoción.

NAS profesionales de alto rendimiento: potenciar los flujos de trabajo creativos y empresariales

F4-425 Pro: NAS insignia de 4 bahías. Equipado con un procesador de 8 núcleos, dos puertos de red 5 GbE y varias ranuras de expansión, el F4-425 Pro es compatible con la tecnología de almacenamiento TRAID y ofrece un potente rendimiento para la gestión de datos de pequeñas empresas, los flujos de trabajo creativos profesionales y los entornos homelab avanzados. Ahorra 148 € durante la promoción.

F8 SSD Plus: NAS all-flash de alto rendimiento. Equipado con un procesador Intel de 8 núcleos y conectividad de red 10 GbE, este NAS all-flash es compatible con Docker, la virtualización, las instantáneas y múltiples soluciones de copia de seguridad. Ahorra 190 € durante la promoción.

Almacenamiento DAS de conexión directa: ampliación de almacenamiento sencilla y de alta velocidad

D2-320 / D4-320: soluciones prácticas para ampliar el almacenamiento de sobremesa. Disponibles en configuraciones de 2 y 4 bahías, estos modelos cuentan con conectividad USB de 10 Gbps para ampliar rápidamente el almacenamiento local y realizar copias de seguridad. Durante la promoción, los precios parten de tan solo 111,99 €.

SSD portátiles: la disponibilidad del rendimiento de nueva generación de Thunderbolt 5

D1 SSD Pro: SSD portátil insignia Thunderbolt 5 de 80 Gbps. Equipado con una interfaz Thunderbolt 5 con un ancho de banda de hasta 80 Gbps, el D1 SSD Pro combina conectividad de alta velocidad con una carcasa de aluminio mecanizada mediante CNC de calidad aeroespacial y un sistema de refrigeración pasiva sin ventilador. Ahorra 54 € durante la promoción.

Oferta por tiempo limitado: del 19 al 30 de noviembre de 2026

Esta campaña de Black Friday y Cyber Monday de TerraMaster tendrá una duración de 12 días, con precios unificados en todos los canales oficiales de venta a nivel mundial.

Más información: https://www.terra-master.com/pages/terramaster-black-friday

También disponibles a través de otros canales oficiales: Tienda oficial,Amazon ES

Acerca de TerraMaster

TerraMaster está especializada en productos y soluciones de almacenamiento de datos, incluidos sistemas de almacenamiento conectado a la red (NAS) y soluciones de almacenamiento de conexión directa (DAS). La empresa se compromete a ofrecer soluciones flexibles de almacenamiento, gestión y protección de datos para usuarios domésticos, profesionales y empresas.