Con la apertura de la Puerta Santa el próximo 31 de diciembre arranca el Año Xacobeo 2027, y la agencia Camino de Santiago 20 recomienda a quienes quieran hacer el Camino en el Año Santo que reserven con antelación. En el último, 2021-2022, la agencia atendió a más de 3.000 clientes al año y junio y septiembre fueron los meses que antes se llenaron.

El Año Santo se celebra cuando el 25 de julio, festividad del apóstol Santiago, cae en domingo, algo que ocurrirá en 2027 y que no volverá a pasar hasta 2032. El Camino llega a esta cita en su mejor momento: la Oficina del Peregrino certificó 530.987 peregrinos en 2025, un récord histórico y un 6 % más que en 2024.

Según la agencia, en el último Año Santo las rutas más demandadas fueron las de siempre: el Camino Francés y el Camino Portugués. Los meses con más ocupación fueron junio y septiembre.

«En un Año Santo, los alojamientos con habitación privada son limitados, sobre todo en los meses de más afluencia. Quien tarde en decidirse puede quedarse sin opciones en las fechas que quería. Reservar con tiempo permite elegir ruta, fechas y alojamiento con calma», explica Fernando Fernández Naya, director de Camino de Santiago 20.

Camino de Santiago 20 organiza el Camino en alojamientos con baño privado (nunca albergues), asistencia telefónica 24 horas y seguro de viaje. El cliente elige las fechas y puede cancelar gratis hasta 15 días antes. Los desayunos y el transporte de equipaje son opcionales.

Sobre Camino de Santiago 20

Agencia de viajes especializada en el Camino de Santiago (licencia XG-757), con una valoración de 4,9 en Google basada en 226 reseñas. Más de 8 años de experiencia.