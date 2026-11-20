El juego ha sido considerado tradicionalmente una actividad esencial para el desarrollo infantil, y es una herramienta clave para facilitar el aprendizaje y fomentar habilidades en los estudiantes. Son datos del estudio realizado por el Instituto de producto infantil y ocio en colaboración con la Universidad Complutense. El 76% de los participantes en el estudio afirmaron que se sienten más creativos cuando juegan sin pantallas, y el 61% indicó que son capaces de empatizar mejor y desarrollar habilidades sociales. La doctora en Psicología clínica y de la Salud, Silvia Álava Sordo, recuerda la diferencia entre jugar con dispositivos electrónicos y los llamados juguetes tradicionales «cuando un niño juega con un juguete electrónico, el proceso de atención sostenida lo hace el propio juguete, sin embargo con un juguete tradicional es él, quien tiene que guiar el propio juego activando la corteza prefrontal, donde está la función ejecutiva fundamental para el éxito en la vida».

Con el objetivo puesto en un crecimiento sano de los más pequeños, BABY born ha creado un universo de muñecos y accesorios con distintas temáticas, pensados para desarrollar el juego de imitación con escenas cotidianas que representan unos valores claros y una manera de enseñar jugando. Claudia Caro, Directora de Marketing de MGA ZAPF IBERIA, reconoce que es un reto para la compañía hacer convivir los dos mundos «los hacemos a través de dos vertientes, una serie de animación de BABY born donde damos vida a los juguetes en la pantalla y una segunda vertiente gracias a BABY born Real con la que a través de un código QR interactúas con tu bebe.»

BABY born: del juego simbólico a la conversación real sobre el cuidado

Con más de tres décadas de historia, BABY born ha acompañado a generaciones de niños a través del juego simbólico, el cuidado y la imaginación.

La propuesta de BABY born se articula en torno a un universo de muñecos y accesorios con distintas temáticas, pensados para desarrollar el juego de imitación con escenas cotidianas como cuidado, descanso, paseo, etc. Gracias a sus múltiples accesorios, funciones realistas y detalles interactivos, la marca amplía la experiencia de juego y refuerza su vínculo con el aprendizaje, la imaginación y el desarrollo emocional. Porque si algo ha representado siempre BABY born es el valor de cuidar, acompañar, aprender en la infancia y con este nuevo proyecto, la marca traslada ese mismo espíritu al terreno del contenido y la experiencia compartida.

Dando un paso más BABY born ha puesto en marcha el podcast ‘Sin Manual de Instrucciones’ una apuesta por acompañar a madres y padres en los primeros años de crianza de sus hijos que ha estrenado ya su segunda temporada. Para esta segunda edición, BABY born ha contado de nuevo como host con Lourdes Quintanilla, Psicóloga General Sanitaria especializada en psicología perinatal. Contará con cinco episodios y reunirá a cinco perfiles que compartirán sus vivencias desde distintos lugares y experiencias de maternidad: la actriz Natalia Sánchez, la periodista Lucía Villalón y las creadoras de contenido Grace Villarreal, Raquel Reitx y Claudia Rodríguez.

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