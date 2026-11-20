La empresa Eferson, dedicada a la producción y organización de eventos corporativos, superará los 700 proyectos ejecutados a nivel global de cara a su 15º aniversario en 2027. La firma, que fue fundada en 2012 por el empresario Enrique Fernández, desarrolla su actividad desde su sede central en Sevilla, manteniendo un modelo de crecimiento autofinanciado que prescinde de la entrada de capital externo. A lo largo de su trayectoria, la compañía ha ampliado sus operaciones hasta alcanzar presencia en un total de diez países, incluyendo mercados como España, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania, Irlanda, Suiza, México, Francia y Corea del Sur.

El crecimiento de la organización ha estado marcado por hitos relevantes, como la incorporación de Miguel Herrera como socio en el año 2018, lo cual permitió iniciar una nueva etapa de expansión. Actualmente, Eferson gestiona sus servicios desde unas instalaciones de más de 1.300 metros cuadrados situadas en el municipio de Gelves, en Sevilla. Estas dependencias integran oficinas, talleres técnicos y almacenes, lo que permite a la compañía controlar directamente toda la cadena de valor de los eventos, desde la fase de conceptualización y diseño hasta la ejecución técnica final.

Más allá de la prestación de servicios fuera de sus fronteras, la estrategia de la empresa se orienta a captar congresos, convenciones y reuniones corporativas para la región de Andalucía. Esta labor de atracción genera un impacto positivo en la economía local, al movilizar una cadena de valor que abarca sectores como la hostelería, el transporte y la contratación de proveedores especializados en la zona. La operativa de la empresa se complementa con una política orientada a la sostenibilidad, incluyendo el uso de instalaciones con placas solares y la implementación de tecnologías de bajo consumo en sus proyectos audiovisuales.

Enrique Fernández, fundador y CEO de Eferson, destaca la trayectoria de la compañía ante la proximidad de su efeméride: «Vamos a cumplir 15 años haciendo crecer la empresa evento a evento, reinvirtiendo nuestros propios recursos y manteniendo la ilusión del primer día». Fernández subraya además la importancia de la relación con sus clientes: «Que una multinacional o una institución confíe en ti para organizar un evento es una gran responsabilidad. Que vuelva a hacerlo demuestra que estás trabajando en la dirección correcta».

De cara al futuro próximo y con la meta de llegar a 2027, la organización se ha propuesto consolidar su presencia en los mercados nacional e internacional, ampliando su cartera de clientes y reforzando su rol como agente dinamizador en el sector de los eventos desde Andalucía. El enfoque actual sigue priorizando la producción propia y la personalización en la atención a cada cliente corporativo, reafirmando el modelo de negocio que ha permitido a la empresa operar durante más de una década sin recurrir a financiación externa.