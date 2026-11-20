Recientemente se inauguró en Tenerife, España, la exposición especial Ecos de amor: Sanmao, hija de Xiaosha, en Dinghai, organizada conjuntamente por la Federación de Círculos Literarios y Artísticos del Distrito de Dinghai, la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Este encuentro literario y cultural, que trasciende miles de kilómetros de distancia, conecta Dinghai, en China, con las islas Canarias, en España, y ha despertado un gran interés por la obra de Sanmao entre la comunidad china residente en la zona y los círculos culturales españoles.

Dinghai es la tierra de origen de los antepasados de Sanmao, mientras que las islas Canarias conservan los entrañables recuerdos de los años que la escritora compartió con su esposo, José María Quero y Ruiz, conocido como José.

Durante la ceremonia inaugural se proyectaron dos cortometrajes producidos en Dinghai: Ven a Dinghai y descubre una página de la nostalgia de Sanmao por su tierra ancestral y Sanmao, una vida en movimiento. Ambas producciones recorren vívidamente los viajes de la escritora por el mundo y su profundo afecto por la tierra de sus antepasados. Por su parte, un cortometraje realizado por escritores y editores españoles ofrece una interpretación del universo espiritual de Sanmao desde una perspectiva occidental.

A través de las imágenes, los vastos paisajes desérticos y las escenas de la vida cotidiana en las islas cobraron vida, superando las barreras lingüísticas y geográficas y conmoviendo profundamente al público presente.

Zhang Nanshi, amiga íntima de Sanmao en vida, compartió recuerdos personales de los momentos que pasaron juntas, permitiendo a los asistentes conocer de cerca la personalidad dulce y, al mismo tiempo, firme y resiliente de la escritora.

Durante el acto también se celebró una ceremonia de donación de libros. En representación de la familia de Sanmao, Zhang Nanshi donó a la Biblioteca de la Universidad de La Laguna ejemplares en español de Historias del Sáhara y Wan Shui Qian Shan Zou Bian (obra de viajes cuyo título chino alude a recorrer innumerables montañas y ríos).

Los organizadores también entregaron a los invitados chinos e internacionales recuerdos culturales y creativos de Dinghai inspirados en Sanmao.

La exposición presenta de manera integral la vida y los logros literarios de Sanmao, así como los avances de las iniciativas culturales dedicadas a la escritora en Dinghai, su tierra ancestral.

Asimismo, reúne destacadas manifestaciones del arte popular local, como pinturas tradicionales de pescadores de Dinghai, obras de pirograbado, creaciones textiles de temática marina y piezas de esmalte alveolado (cloisonné).

En la sala se ha habilitado un espacio de mensajes denominado «Un olivo», donde los visitantes pueden escribir sus impresiones sobre la exposición y expresar sus buenos deseos.

La muestra también ofrece actividades interactivas relacionadas con la cultura tradicional china, entre ellas demostraciones de la ceremonia del té, exhibiciones de taichí y experiencias de caligrafía china. Estas actividades han despertado una entusiasta participación tanto de los residentes españoles como de la comunidad china local, brindándoles la oportunidad de descubrir de cerca el atractivo de la cultura tradicional china.

Un representante de la Federación de Círculos Literarios y Artísticos del Distrito de Dinghai señaló que esta exposición constituye una importante iniciativa para dar a conocer internacionalmente el legado cultural de Sanmao y abre un nuevo capítulo en el intercambio literario y cultural entre Dinghai y España.

De cara al futuro, Dinghai continuará impulsando iniciativas culturales en torno a Sanmao, como semanas literarias, exposiciones itinerantes en China y en el extranjero y la creación de una Aldea Cultural de Sanmao, con el objetivo de preservar, revitalizar y transmitir su legado literario.