Más de tres millones y medio de visitantes desde su apertura en 2021 y un importante impacto cultural, económico y social en Arganzuela.

Su actividad ha contribuido a generar más de 200 empleos en el recinto y más de 400 puestos de trabajo indirectos, generando un volumen de negocio de 6 millones de euros al año.

Desde su inauguración en 2021, Espacio Delicias se ha consolidado como uno de los grandes referentes del entretenimiento y las experiencias culturales de Madrid. Situado junto al Museo del Ferrocarril, en el distrito de Arganzuela, el recinto ha transformado una zona anteriormente sin actividad en un punto de encuentro para la cultura, el ocio y las grandes producciones nacionales e internacionales.

Con una superficie total de 18.400 metros cuadrados, Espacio Delicias ofrece una infraestructura versátil y polivalente, capaz de albergar propuestas de muy diferentes formatos y dimensiones. Musicales de gran producción, exposiciones, espectáculos familiares y experiencias inmersivas conviven en un recinto que ha recibido ya más de tres millones y medio de visitantes.

Su crecimiento ha contribuido también a la dinamización económica y social de su entorno, con la creación de más de 200 puestos de trabajo en el propio espacio y más de 400 empleos indirectos.

Un espacio de grandes dimensiones y múltiples posibilidades

Espacio Delicias cuenta con tres grandes áreas polivalentes que permiten adaptar sus instalaciones a las necesidades técnicas, artísticas y de público de cada producción. El Espacio 1 dispone de aproximadamente 2.000 metros cuadrados y puede acoger hasta 1.800 personas, según su configuración. El Espacio 2, con 2.160 metros cuadrados, alcanza una capacidad de hasta 2.400 personas de pie, mientras que el Espacio 3, de 1.100 metros cuadrados, puede recibir hasta 1.800 asistentes de pie.

A estas instalaciones se suma El Jardín, una zona exterior de aproximadamente 2.000 metros cuadrados que amplía las posibilidades del recinto y favorece su utilización como punto de encuentro y espacio de convivencia.

Grandes producciones y experiencias internacionales

Desde su apertura en 2021, Espacio Delicias se ha consolidado como uno de los grandes referentes de ocio y la cultura en Madrid, acogiendo una amplia variedad de musicales, exposiciones internacionales, experiencias inmersivas y espectáculos para todos los públicos.

Por sus instalaciones han pasado grandes producciones como Kinky Boots, The Hole X, El tiempo entre costuras, El Médico, El Guardaespaldas, Dirty Dancing, Charlie y la fábrica de chocolate, School of Rock o Ghost, junto a propuestas de grandes experiencias inmersivas de gran proyección internacional como Tim Burton: El laberinto, Harry Potter: The Exhibition, El juego del calamar: The Experience, Jurassic World: The Experience y Avatar: The Experience. Museum of Dreamers, The Fans Strike Back y Black Mirror: The Experience, además de espectáculos de artes escénicas y propuestas familiares.

En 2026, el espacio continúa ampliando y diversificando su programación con títulos como Human Universe: The Experience, The Island of Neverland y Cabaret, el musical, reafirmando su apuesta por una oferta cultural innovadora, diversa y dirigida a públicos de todas las edades.

Un motor de transformación para Arganzuela

Más allá de su actividad cultural, Espacio Delicias ha desempeñado un papel relevante en la dinamización del entorno en el que se encuentra. Desde 2021, su programación ha atraído a millones de visitantes y ha favorecido la actividad económica vinculada al comercio, la hostelería, el turismo y los servicios. La generación de empleo y la llegada de públicos de distintas procedencias han contribuido a reforzar la proyección cultural del distrito.

Reconocimiento a su modelo de entretenimiento

Entre los reconocimientos vinculados al proyecto y a su promotora destacan el galardón a la Innovación y Sostenibilidad concedido a LETSGO COMPANY por el Ayuntamiento de Madrid en 2020, el Premio Nacional de Marketing en la categoría de Patrocinio otorgado a Ibercaja en 2023 por Espacio Ibercaja Delicias y la medalla de plata obtenida por este último proyecto en los ESA Best of Europe Awards 2024, concedidos por la European Sponsorship Association.

En 2025, Espacio Delicias fue nominado en la categoría de Family Entertainment de los Park World Excellence Awards, unos galardones internacionales vinculados a la industria de las atracciones y el entretenimiento.

Con cinco años de trayectoria en 2026, Espacio Delicias continúa desarrollando un modelo cultural basado en la versatilidad de sus instalaciones, la diversidad de su programación y la capacidad de atraer grandes producciones internacionales.