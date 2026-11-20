GTV Herrajes e Iluminación hace un balance muy positivo de su participación en FIMMA + Maderalia 2026, celebrada del 10 al 13 de noviembre en Feria Valencia. Durante los cuatro días de feria, la compañía recibió un alto número de visitantes, de los cuales un 81% corresponden a potenciales nuevos clientes, un resultado que confirma el interés por su oferta en el mercado ibérico.

La participación permitió cumplir los principales objetivos de GTV: consolidar las relaciones con sus clientes, presentar novedades y generar oportunidades de negocio. Su stand destacó por el diseño y la diversidad de soluciones expuestas – opinión expresada por la gran mayoría de asistentes.

El perfil de los visitantes fue eminentemente profesional, principalmente representantes de departamentos de compras de distribuidores y fabricantes de muebles, carpinteros e instaladores. Cerca del 98 % de los contactos procedía de España y Portugal, los principales mercados estratégicos de la compañía en la península ibérica.

Una colaboración destacada fue la de André Ribeiro, propietario de AR Ferragens, principal distribuidor de GTV en Portugal, quien colaboró activamente con el equipo comercial durante la feria.

La iluminación integrada y las soluciones de almacenamiento, protagonistas

La iluminación para muebles, los sistemas de cajones, las guías, los tiradores y el equipamiento interior de armarios fueron las categorías que mayor interés despertaron.

Entre las novedades destacó TRACKO, el sistema modular de iluminación que permite crear configuraciones personalizadas e integrar la luz en mobiliario residencial y comercial, combinando funcionalidad y diseño.

También recibió una buena acogida MOVIX PRO, un sistema extraíble para cocina presentado en su versión de 800 mm de altura, así como las soluciones de equipamiento interior de armarios con acabado en polipiel color moka, especialmente valoradas por su estética y carácter premium.

Los nuevos colores y acabados de las colecciones de tiradores también captaron la atención de los visitantes. Los moodboards expuestos en el stand mostraron combinaciones de materiales, tiradores, pomos y colgadores, destacando la importancia de estos elementos en la estética del mobiliario.

Asimismo, muchos profesionales que ya conocían GTV por su sistema de cajones AXIS PRO descubrieron durante la feria la amplitud de su catálogo y las posibilidades de trabajar con un único proveedor para diferentes necesidades del mobiliario.

Funcionalidad, personalización y acabados premium

FIMMA + Maderalia permitió a GTV identificar algunas de las principales tendencias del sector, entre las que destaca el creciente interés por soluciones que combinan funcionalidad, diseño y calidad.

La integración de la iluminación en el mobiliario, la optimización de los espacios de almacenamiento y los acabados premium en tonalidades cálidas y naturales fueron algunas de las propuestas más valoradas.

También se observó una mayor atención a la coordinación estética entre herrajes, accesorios y materiales, así como a la búsqueda de proveedores capaces de ofrecer soluciones integrales para diferentes proyectos.

GTV continúa consolidando su presencia en el mercado ibérico

La participación en FIMMA + Maderalia 2026 supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de GTV en España y Portugal. Presente en más de 70 países y con un catálogo de más de 12.000 referencias, la compañía continúa posicionándose como proveedor integral de herrajes, accesorios e iluminación para la industria del mueble.

Desde su filial en Valencia, inaugurada en 2018, GTV ofrece a fabricantes, distribuidores y profesionales del mobiliario una amplia gama de productos, disponibilidad de stock, atención comercial cercana y herramientas digitales que facilitan su actividad diaria.

La feria ha permitido comprobar la buena acogida de sus soluciones y establecer contactos que ya se están traduciendo en consultas comerciales concretas. Con este balance, GTV mantiene su apuesta por la innovación, el servicio de proximidad y el desarrollo de productos adaptados a las necesidades de los profesionales del sector.

Más información: www.gtv.es