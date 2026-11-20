Tosca, líder mundial en soluciones de embalaje reutilizable y gestión de envases compartidos (pooling), ha publicado su Informe de Sostenibilidad 2026, en el que propone un cambio en la forma en que las empresas evalúan los embalajes de transporte: dejar de considerarlos un producto que se adquiere para pasar a tratarlos como un componente estratégico de la infraestructura de la cadena de suministro.

A medida que las cadenas de suministro alimentarias se automatizan cada vez más y se enfrentan a mayores presiones económicas y regulatorias, las decisiones sobre embalaje influyen de forma creciente en el rendimiento operativo. El informe analiza cómo los embalajes reutilizables pueden reducir las pérdidas de alimentos, las necesidades de mano de obra y las ineficiencias del transporte, al tiempo que documenta los avances de Tosca hacia sus objetivos globales de sostenibilidad.

«Las empresas invierten importantes recursos en optimizar los equipos, la mano de obra y el transporte, pero el embalaje sigue evaluándose con demasiada frecuencia principalmente por su precio unitario», afirmó Eric Frank, consejero delegado de Tosca. «Este enfoque pasa por alto su papel a la hora de mantener las líneas automatizadas en funcionamiento, proteger los productos y transportar las mercancías de manera eficiente. El embalaje es un recurso operativo y debe evaluarse con el mismo rigor que la infraestructura que lo rodea».

Medición del impacto más allá de los residuos de embalaje

El informe destaca cómo los sistemas de embalaje reutilizable y pooling proporcionan beneficios cuantificables en las operaciones de los clientes. Por ejemplo:

Menos daños en los productos y desperdicio alimentario: las cajas resistentes y rígidas protegen los productos durante su manipulación y transporte, reduciendo los daños en los productos frescos entre un 6 % y un 9 % de media. En el caso de los huevos, los embalajes reutilizables de Tosca reducen los daños en más de un 50 %.

las cajas resistentes y rígidas protegen los productos durante su manipulación y transporte, reduciendo los daños en los productos frescos entre un 6 % y un 9 % de media. En el caso de los huevos, los embalajes reutilizables de Tosca reducen los daños en más de un 50 %. Menores necesidades de mano de obra: los embalajes reutilizables preparados para su exposición en establecimientos comerciales permiten ahorrar 307 horas de trabajo por cada 100.000 cajas, en comparación con los embalajes de cartón ondulado.

los embalajes reutilizables preparados para su exposición en establecimientos comerciales permiten ahorrar 307 horas de trabajo por cada 100.000 cajas, en comparación con los embalajes de cartón ondulado. Transporte más eficiente: una mejor utilización de la capacidad de carga y un menor número de desplazamientos pueden reducir los costes de transporte hasta un 25 %, junto con las correspondientes reducciones de emisiones.

una mejor utilización de la capacidad de carga y un menor número de desplazamientos pueden reducir los costes de transporte hasta un 25 %, junto con las correspondientes reducciones de emisiones. Menos residuos de embalajes de un solo uso: las soluciones de embalaje reutilizable de Tosca han eliminado 2,229 millones de toneladas métricas de embalajes de cartón ondulado de las cadenas de suministro, suprimiendo las correspondientes necesidades de reciclaje y eliminación de residuos.

Avances hacia los objetivos globales de sostenibilidad

Tosca ha comunicado avances sólidos en la reducción de la huella medioambiental de sus propias operaciones:

Reducción del 30 % en la intensidad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2 por hora de funcionamiento desde 2021.

por hora de funcionamiento desde 2021. El 46 % de la electricidad utilizada a nivel mundial procedió de fuentes renovables en 2025, frente al 33 % registrado en 2022.

en 2025, frente al 33 % registrado en 2022. Reducción del 41 % en el total de residuos generados en comparación con 2024.

El informe también destaca las inversiones de Tosca en infraestructuras circulares, incluida la paleta circular CP 1208 (CP 1208 Circular Pallet), fabricada con plástico 100 % reciclado, así como la ampliación del seguimiento de activos mediante tecnología RFID para mejorar la visibilidad de la cadena de suministro.

Tras realizar su primera evaluación de doble materialidad y una evaluación formal de riesgos climáticos en 2025, Tosca actualizó su estrategia de sostenibilidad hasta 2030, con el objetivo de reducir un 42 % las emisiones absolutas de alcance 1 y 2 y las emisiones de alcance 3 respecto a sus respectivos niveles de referencia.

«Reducir la huella de un material de embalaje es solo una parte de la ecuación», afirmó Karin Witton, doctora y directora global de Sostenibilidad de Tosca. «También debemos tener en cuenta los alimentos que se pierden, el transporte necesario y los recursos consumidos a lo largo de toda la cadena de suministro. Medir estos impactos de forma conjunta ayuda a las empresas a identificar dónde pueden conseguirse las mayores mejoras medioambientales y operativas».

Descargar el Informe de Sostenibilidad 2026 de Tosca

Acerca de Tosca

Tosca es líder mundial en soluciones de embalaje de plástico reutilizable y sistemas de pooling, y ayuda a las empresas a eliminar residuos y mejorar el rendimiento de sus cadenas de suministro.

A través de sus contenedores reutilizables, paletas, embalajes para productos a granel y servicios integrales de pooling, Tosca ayuda a sus clientes a proteger los productos, mejorar la eficiencia operativa y reducir el impacto medioambiental.

Con clientes en más de 60 países, Tosca mantiene su compromiso de impulsar las cadenas de suministro circulares y eliminar los residuos en todas las etapas.

Para obtener más información, visitar www.toscaltd.com.