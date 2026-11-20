Monster High da un nuevo giro a su universo con la llegada de las nuevas brujas de la nueva escuela de magia, una colección que sumerge a los fans en un universo de hechizos y misterio, donde cada bruja tiene sus propios poderes y personalidad. Para dar a conocer esta nueva colección, Madrid acogió un encuentro inspirado en el mundo de la magia y los hechizos, en el que los asistentes pudieron sumergirse en una experiencia llena de misterio, creatividad y diversión.

Durante la jornada el pasado 27 de octubre, los invitados disfrutaron de diferentes actividades inspiradas en la nueva escuela de brujas. La experiencia contó con una lectura del tarot para descubrir las posibilidades que esconde el futuro, sesiones de face art para explorar la creatividad y sacar a relucir el lado más fantástico de cada participante, y un taller de pociones en el que pudieron jugar con las esencias más mágicas para crear su propio perfume único. Una propuesta que invitó a explorar nuevas formas de expresión y creatividad a través de experiencias sensoriales e interactivas.

Cinco brujas, cinco formas de expresar su magia

La colección presenta cinco personajes con poderes, estilos y personalidades propias, que demuestran que la magia puede adoptar muchas formas:

Willow Thorne, la Bruja de la Naturaleza , conecta con el mundo natural y prepara pociones curativas para ayudar a las plantas a florecer. Aunque tiene discapacidad auditiva y utiliza un audífono, un dispositivo que le ayuda a escuchar, eso no le impide desarrollar sus poderes ni comunicarse con la naturaleza.

Carina Song, la Bruja del Amor , utiliza la magia de la amistad y el amor propio para ayudar a los demás a descubrir su brillo interior, creando perfumes mágicos capaces de levantar el ánimo.

Claire de Luna, la Bruja Clarividente , puede ver el futuro y leer las constelaciones a través del braille, demostrando que existen muchas maneras de interpretar el mundo de alrededor.

Layla Stone, la Bruja de los Cristales , canaliza el poder de las piedras preciosas para crear joyas con propiedades protectoras y amuletos llenos de misterio.

Rae Lumina, la Bruja del Sol, irradia energía y optimismo, ilumina cada espacio y utiliza el poder solar para crear arcoíris.

Cada personaje cuenta con accesorios y elementos mágicos propios que amplían las posibilidades de juego e invitan a crear nuevas historias dentro del universo Monster High.

La magia de ser uno mismo

Con esta nueva colección, Monster High continúa transmitiendo un mensaje que forma parte de su identidad: celebrar las diferencias y reconocer que aquello que hace únicas a las personas es también una fortaleza. A través de personajes con personalidades, habilidades y formas de ver el mundo diferentes, la marca invita a niños y niñas a explorar su identidad, expresarse libremente y encontrar su propia magia.

Las nuevas muñecas Moonspell Magic ya están disponibles en los principales puntos de venta, como Amazon, El Corte Inglés, Juguettos y Toy Planet por un precio recomendado de 34.99€, invitando a descubrir un universo en el que la imaginación, la diversidad y la autenticidad son las verdaderas protagonistas.