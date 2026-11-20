Hay personas que quieren ganar más dinero, pero no pueden permitirse dejar su empleo para empezar de cero. Otras trabajan por cuenta propia y buscan una actividad que les permita ampliar sus ingresos sin depender de un único negocio. ¿Y si esa oportunidad consistiera en aprender a ayudar a otras empresas? Esa posibilidad está en el centro de E-com Growth Partners, la academia creada por Jaime Higuera para acercar una nueva profesión a quienes buscan mejorar su situación laboral.

Pionero en la enseñanza del modelo Growth Partner en España y referente de esta especialidad, ha trasladado su experiencia con negocios internacionales a una formación que enseña a mejorar las ventas de otras empresas mediante el marketing digital y la inteligencia artificial. Una actividad que puede comenzar como un sobresueldo y convertirse, con tiempo y experiencia, en una profesión.

El aprendizaje que convirtió en una oportunidad para otros

Jaime Higuera conoce bien la incertidumbre de empezar por cuenta propia. Con 16 años montó una marca de ropa y descubrió que vender unas cuantas camisetas era relativamente sencillo cuando alguien conocido las mostraba en redes, pero mantener las ventas mes tras mes resultaba mucho más complicado.

Después, mientras estudiaba Ingeniería Civil en Londres, empezó a trabajar para empresas que necesitaban mejorar sus ventas por internet. Su primer contrato le proporcionaba 1.000 dólares mensuales. Aquello le animó a dejar la universidad, aunque tres meses después perdió al cliente y se quedó sin esa fuente de ingresos. Lejos de abandonar, dedicó los meses siguientes a buscar nuevas oportunidades y a comprender por qué unas empresas conseguían crecer mientras otras permanecían estancadas.

Fue trabajando con marcas internacionales cuando comprendió que su verdadero valor no estaba en preparar anuncios, sino en ayudar a sus clientes a tomar decisiones que mejoraran sus negocios. «Y sin darme cuenta, empecé a trabajar siempre desde una perspectiva diferente, pensando como si el negocio fuese mío», cuenta Jaime en su documental El Efecto Dominó.

A partir de esa experiencia desarrolló su manera de aplicar el modelo Growth Partner y comenzó a transmitirla a otros profesionales. La decisión de llevar esa formación a España en 2023, después de probarla en el mercado anglosajón, marcó el origen de la propuesta que hoy desarrolla a través de su academia.

Una nueva profesión sin tener que dejar el trabajo

La actividad que enseña E-com Growth Partners puede entenderse con ejemplos sencillos. Una tienda de ropa tiene productos que gustan, pero sus clientes apenas conocen las novedades. Una peluquería recibe consultas por internet, aunque muchas personas nunca llegan a reservar. Un pequeño comercio vende bien en determinadas fechas y necesita encontrar compradores durante el resto del año. En cada caso, el profesional estudia qué está fallando y propone mejoras. Puede apoyarse en herramientas digitales y de inteligencia artificial para realizar parte del trabajo, mientras aprende a tomar decisiones útiles para cada empresa.

La academia ha superado los 10.000 alumnos, una cifra que da dimensión al trabajo de Jaime Higuera en la formación de nuevos profesionales del marketing digital. Entre ellos hay empleados que buscan ingresos extra, autónomos y personas sin conocimientos previos. La propuesta permite adquirir conocimientos y ponerlos en práctica de forma progresiva, sin plantear el abandono del trabajo habitual como condición para empezar. No hace falta abrir una tienda ni fabricar productos: el trabajo consiste en ayudar a mejorar negocios que ya existen.

De este modo, busca democratizar el acceso a un modelo de negocio real con el que, a medida que se adquiere experiencia, sea posible aspirar a ingresos estables. Una idea que resume en El Efecto Dominó: «El mundo no te paga por sudar, te paga por resolver un problema que a alguien le importa».

Esta visión explica por qué Jaime Higuera se distancia de las promesas de enriquecimiento inmediato que circulan en redes sociales. Para él, la oportunidad no consiste en encontrar una fórmula pasajera, sino en aprender un trabajo que pueda sostenerse con el tiempo. Consolidar esa actividad exige adquirir experiencia y ganarse la confianza de los clientes.

Lo resume con una advertencia: «No va a cambiar tu vida mañana, no te vas a hacer rico mañana». Su objetivo es que una persona pueda empezar dedicando parte de su tiempo a formarse y, si consigue desarrollar esa actividad, llegar a vivir de ella sin haber tenido que renunciar a todo desde el principio.