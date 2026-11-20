La empresa española Petroprix ha inaugurado su segunda estación de servicio automática en Polonia, consolidando así su estrategia de expansión internacional en Europa del Este. La nueva instalación se encuentra ubicada en la ciudad de Piotrków Trybunalski, situada a 130 kilómetros de Varsovia, un punto estratégico debido a su proximidad a las infraestructuras de transporte clave del país, específicamente la autopista A1 y la vía rápida S8. Este movimiento se produce apenas cuatro meses después del inicio de las operaciones de la firma en el territorio polaco, cuando abrió su primera gasolinera en la localidad de Cieszyn, cerca de la frontera con la República Checa.

El plan de expansión de la compañía, cuya sede se encuentra en Martos (Jaén), contempla alcanzar un total de seis estaciones operativas en Polonia para finales de 2026. La ambición a largo plazo es más significativa, ya que la empresa proyecta contar con una red de 20 puntos de suministro en el mercado polaco para finales de 2027. Actualmente, este objetivo cuenta con el respaldo de una cartera de aproximadamente 30 proyectos adicionales que se encuentran en diversas fases de desarrollo.

La estrategia operativa de la empresa se basa en un modelo de estaciones de servicio totalmente automatizadas, donde la compañía integra verticalmente el diseño, la fabricación y la gestión de sus activos. Este enfoque permite a Petroprix desarrollar internamente gran parte de su tecnología, lo que optimiza los costes operativos y facilita la oferta de precios competitivos en mercados dinámicos. El crecimiento en Polonia responde a la necesidad de la firma de diversificar sus fuentes de ingresos, mitigando la dependencia de un mercado español con un nivel de madurez superior.

Manuel Santiago, CEO de Petroprix, destaca la importancia de comprender las particularidades locales para el éxito de la internacionalización. Según ha declarado el directivo: «Uno de los principales aprendizajes de nuestra expansión internacional es que no basta con trasladar a otro país un modelo que funciona en España. Cada mercado tiene sus propias particularidades y exige conocer bien al consumidor, la competencia y el entorno regulatorio». Además, Santiago enfatiza la capacidad de la empresa para mantener su eficiencia operativa: «Nuestra ventaja es que controlamos la tecnología y buena parte de los procesos, lo que nos permite adaptar las estaciones sin renunciar a la eficiencia que caracteriza a Petroprix».

Este proceso de diversificación geográfica no se limita a Polonia, sino que forma parte de una visión global de la compañía. Petroprix, que ya opera en mercados como España y Portugal, ha extendido su actividad hacia Latinoamérica, contando con presencia consolidada en países como Chile y Panamá. Con la apertura de la estación en Piotrków Trybunalski, la empresa continúa ejecutando su hoja de ruta, orientada a fortalecer su resiliencia empresarial mediante una presencia diversificada en diferentes entornos económicos y regulatorios.