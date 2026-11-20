El Instituto de Auditores Internos de España ha presentado los resultados de su informe anual Risk in Focus 2027, un documento que analiza la evolución de las amenazas empresariales en el contexto europeo. El estudio pone de manifiesto que el entorno operativo actual se caracteriza por una velocidad de cambio superior a la capacidad de reacción de las organizaciones, lo que dificulta una gestión eficaz de los riesgos emergentes. La investigación, presentada recientemente en la sede de la CEOE, se basa en la consulta directa a 797 directores de Auditoría Interna de compañías en 14 países europeos, incluyendo Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, entre otros, contando con la colaboración de 13 institutos nacionales del sector.

Una de las principales novedades de esta edición es la medición por primera vez del grado de madurez con el que las empresas abordan cada uno de los riesgos identificados. Este análisis comparativo revela una desconexión crítica entre la prioridad asignada a ciertos desafíos y la preparación real de las corporaciones para afrontarlos. La inteligencia artificial y la disrupción digital se han consolidado como los dos riesgos más importantes para las empresas, ocupando la primera y segunda posición del ranking respectivamente. Sin embargo, estas áreas presentan paradójicamente el nivel de madurez más bajo entre todos los factores analizados, lo que subraya las dificultades existentes para adaptar los mecanismos de control al ritmo vertiginoso de la evolución tecnológica.

El estudio también destaca la posición de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, que ocupa el tercer lugar en la clasificación. Al igual que ocurre con los riesgos tecnológicos, existe una brecha considerable entre su relevancia estratégica y la capacidad de las organizaciones para gestionar sus efectos. Las tensiones geopolíticas y las alteraciones en las cadenas de suministro globales tienen consecuencias múltiples que afectan simultáneamente a la liquidez, los costes y la continuidad de las operaciones, lo que exige una visión transversal para su mitigación. En contraste, los ámbitos de la ciberseguridad, la seguridad de los datos y el riesgo financiero se mantienen como las áreas con mayor nivel de madurez en su gestión.

Por otro lado, la gestión del capital humano, el talento y su retención han experimentado un descenso significativo en la clasificación, pasando de la segunda a la quinta posición. Esta variación representa el mayor movimiento registrado en la edición actual, aunque los expertos advierten que no refleja una menor exposición al riesgo, sino una reconfiguración de las prioridades empresariales en un escenario marcado por la transformación digital. La necesidad de redefinir roles y competencias ante la irrupción de la IA obliga a las empresas a revisar sus estrategias de recursos humanos. La interdependencia de todas estas amenazas exige, según las conclusiones del informe, que las organizaciones superen la gestión aislada de los riesgos y adopten una estrategia integrada que permita comprender cómo la tecnología, el talento y el entorno geopolítico afectan de manera conjunta a la estabilidad y viabilidad de los modelos de negocio a largo plazo.