Yunbit, empresa española de software de gestión empresarial con soluciones de ERP, CRM, RRHH, SGA, GMAO y producción, ha hecho balance de la evolución de su plataforma durante 2026 y ha presentado sus líneas de trabajo para 2027. Estas se apoyan en tres ejes: la mejora continua de la usabilidad y de la funcionalidad, el refuerzo de la seguridad y el cumplimiento normativo, y la integración de la inteligencia artificial en los procesos de gestión.

Usabilidad y evolución funcional: más autonomía para el usuario

A lo largo de 2026, Yunbit ha publicado cada mes las novedades de su plataforma. Muchas de ellas buscan que el cliente pueda adaptar el software a su forma de trabajar sin desarrollos a medida. Por ejemplo, el administrador puede crear directamente en cualquier gestor campos personalizados, filtros y gráficas. La ayuda de la wiki se ha integrado en los propios gestores, y se ha mejorado el rendimiento y la velocidad de toda la plataforma, incluidos los portales web, los portales de clientes y el eCommerce.

En logística, las mejoras se han centrado en la agilidad de la operativa: menos campos que cumplimentar, acceso más directo a la información, más opciones de automatización, nuevos algoritmos de sugerencia y de gestión de la reposición de mercancía, e integración con armarios automáticos, entre otras.

El módulo de gestión de activos y mantenimiento (GMAO) ha experimentado una amplia evolución funcional. Se integra de forma nativa con la logística y con los recursos humanos, lo que permite tener en cuenta vacaciones, incapacidades temporales, certificaciones o formación en la planificación del mantenimiento. Por su parte, el módulo de producción (MRP) permite gestionar múltiples producciones en paralelo y de forma continua, con el control de los recursos humanos que caracteriza a la plataforma de Yunbit.

«Nuestro objetivo es que cada mejora reduzca pasos y dependencias. Que el cliente pueda configurar, consultar o aprobar sin esperar a nadie es lo que de verdad ahorra tiempo en el día a día», señala Juan Conde, CEO de Yunbit.

Seguridad: el ENS como punto de partida

En 2026, Yunbit ha obtenido la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en categoría MEDIA, que se suma a su certificación ISO/IEC 27001, en un contexto de ciberamenazas cada vez más complejo. La compañía ha trasladado este marco al propio producto con permisos por campo, que permiten ocultar o dejar en solo lectura un campo para cada grupo o usuario, y con la copia y comparación de permisos entre usuarios con registro de cambios. La trazabilidad también ha mejorado con el histórico de modificaciones de fichajes y el historial de acciones en el gestor documental.

«La seguridad no es solo una certificación: tiene que notarse en cómo el cliente controla quién ve y modifica cada dato. El ENS nos obliga a ese nivel de rigor, y lo aplicamos al producto», explica Conde.

Inteligencia artificial: de la IA que responde a la IA que gestiona

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de Yunbit en tres ámbitos:

Desarrollo interno: la compañía la utiliza en sus procesos de desarrollo y soporte administrativo, lo que ha acelerado la creación de nuevas funcionalidades y ha reforzado la seguridad y la estabilidad de la plataforma.

Procesos del ERP: Yunbit ha integrado mediante API algunos de los modelos de IA más avanzados en las operaciones del ERP, para ayudar a los clientes en la gestión diaria y en la toma de decisiones.

Agentes de los clientes: la compañía ha desarrollado servidores MCP (Model Context Protocol), que permiten a los clientes conectar sus propios agentes de IA directamente con el ERP.

El reto para 2027 es que esos agentes trabajen de forma natural con los datos de gestión de cada empresa. El usuario podrá pedir en lenguaje natural que se consulte información de distintos módulos, se preparen registros o se actualicen datos en el ERP, sin cambiar de herramienta.

Para Yunbit, la clave está en hacerlo con las mismas garantías que el resto de la plataforma. Cada cliente decidirá si activa estas funciones, la IA actuará dentro de los permisos de cada usuario y los datos no se utilizarán para entrenar modelos. La compañía revisa de forma permanente sus contratos de encargo de tratamiento y sus garantías contractuales para adaptarlos al uso de IA, de acuerdo con el RGPD y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.

«Hoy cualquier empresa tiene acceso a la IA. Lo que marca la diferencia es que pueda trabajar con sus datos de gestión, dentro de sus permisos y con un marco de seguridad certificado. Eso es lo que estamos llevando a nuestros clientes desde finales de 2026 y a lo largo de 2027», afirma el CEO.

Acerca de Yunbit

Yunbit es una compañía española de software de gestión empresarial con sedes en Jerez de la Frontera y Madrid. Su plataforma integra soluciones de negocio con especialización vertical por producto. Desarrolla su software en España, lo aloja en infraestructura europea y está certificada en el Esquema Nacional de Seguridad (categoría MEDIA) y en ISO/IEC 27001. Más información: www.yunbit.es