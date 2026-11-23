ASISPA presenta Conecta+, una iniciativa que impulsa el intercambio entre generaciones y promueve una sociedad inclusiva para todas las edades, bajo el lema ‘Descubre el poder del intercambio entre generaciones’, en el marco de su campaña #STOPEDADISMO.

Este proyecto nace con el objetivo de combatir los prejuicios asociados a la edad y fomentar el diálogo, la convivencia y el aprendizaje mutuo. Conecta+ propone crear espacios de encuentro donde personas de diferentes generaciones puedan compartir experiencias, conocimientos y perspectivas, reconociendo el valor de cada etapa de la vida.

Como parte de la iniciativa, ASISPA impulsa un decálogo intergeneracional con diez compromisos para favorecer el diálogo, visibilizar el edadismo, promover la inclusión digital, fortalecer la participación comunitaria y defender la dignidad y autonomía de todas las personas. El documento plantea el intercambio entre generaciones como una herramienta para construir vínculos y avanzar hacia una sociedad más cohesionada.

La presentación de Conecta+ tendrá lugar el próximo 27 de noviembre de 2026, de 11:00 a 15:00 horas, en la Nave de Terneras de Madrid (Paseo de la Chopera, 10). La jornada contará con espacios participativos como el Rincón Solidario, destinado a la recogida de juguetes nuevos y alimentos no perecederos; el Rincón Creativo, con actividades de collage; el Rincón Altavoz, dedicado al diálogo sobre el edadismo; y el Rincón Mensajes, un mural para compartir reflexiones entre generaciones.

Uno de los momentos destacados será la presentación del Calendario Solidario ASISPA 2027, prevista a las 11:00 horas y con la participación de Charo Reina, embajadora para ASISPA del movimiento internacional #STOPEDADISMO. El calendario reúne imágenes de personas de distintas edades junto a reconocidas personalidades como Luis Rollán, Torito, Amor Romeira, Soraya, Alberto Dugarte, Iván Reboso, Kike Calleja, Raquel Bollo, Jorge Moreno, Enrique del Pozo, Marisa Martín Blázquez, Pilar Vidal, Omar Suárez y Antonio Rossi, entre otras. Esta iniciativa pone en valor las relaciones intergeneracionales y la riqueza de las experiencias compartidas.

La jornada comenzará a las 11:00 horas con la intervención de María Dolores Navarro Ruiz, concejala presidenta del Distrito de Arganzuela del Ayuntamiento de Madrid, y Elena Sampedro, directora general de ASISPA. La clausura, a las 13:00 horas, correrá a cargo de Arturo Gívica, subdirector general de ASISPA, y dará paso a un cóctel. La entrada será libre hasta completar aforo.

Desde ASISPA se invita a la ciudadanía a participar en este encuentro y sumarse al propósito de Conecta+: escuchar, compartir, aprender y construir una sociedad en la que todas las generaciones tengan voz y espacio.

Sobre ASISPA

ASISPA es una organización sin ánimo de lucro con más de 45 años de experiencia en la atención a personas mayores, dependientes y en situación de vulnerabilidad. A través de iniciativas como #STOPEDADISMO y Conecta+, trabaja para visibilizar el valor de todas las edades, fomentar la participación activa y fortalecer el tejido social mediante proyectos que promueven el encuentro, el respeto y la colaboración entre generaciones.