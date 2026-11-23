La Asociación Europea de Economía y Competitividad celebró el pasado 21 de noviembre la ceremonia de entrega de la Medalla Isabel la Católica al Mérito Profesional 2026, que tuvo como escenario el icónico Hotel Palace de Madrid. La gala estuvo conducida por el presidente de la asociación, José Luis Barceló, quien hizo entrega de las medallas y diplomas.

La jornada abrió con la excelencia empresarial y la innovación: CMG MedDev, representada por su CEO, Carmen Martín, fue distinguida por más de treinta años de trabajo en regulación de producto sanitario, mientras que Genesis Biomed, en la persona de su cofundadora Natalia de la Figuera, recibió el galardón por su contribución a la innovación biomédica.

A continuación, Alberto Adarve Lozano, de Defensya Ingeniería Internacional, fue reconocido por su labor en ingeniería aeronáutica y sistemas de visión, junto a Roberto Martín Galán Solera, al frente de Gysen Plus, distinguido por su trayectoria en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, y a Talento Ephos, representada por su directora de operaciones, Lorena Moraleda, premiada por su formación de directivos para la industria farmacéutica y sanitaria.

En el ámbito de la dirección empresarial, José Manuel Guardo Cuesta y Ángela Iriarte Oñate, de CPG Consejeros, fueron distinguidos por su labor en dirección estratégica, al igual que el abogado Pompili Roiger i Juny, reconocido por más de tres décadas de ejercicio en derecho mercantil y agropecuario.

Completaron este bloque Lander Arriaga, director general de DIT Gestión España y Portugal, del Grupo Ávoris, premiado por su liderazgo en la distribución turística, Jordi Caralt Coloma, director general del Gran Hotel Inglés de Madrid, por su trayectoria en la hotelería de lujo, y Carolina Molas Urrutiaciorraga, CEO de CEMEVISA, por su dirección de la distribuidora de electrodomésticos fundada en 1963.

El bloque médico y científico comenzó con la Dra. Cristina García Delaney, directora médica de Calma Dental, distinguida por su trabajo en implantología avanzada, y con la Dra. Laura Pomares Pinel, fundadora y CEO de Sainclinics, reconocida por su trayectoria empresarial y su impulso al emprendimiento femenino.

El reconocimiento continuó con el Dr. Akram Loubad, director del Centre de Cardiologia Loubad, premiado por su labor en cardiología intervencionista, y con el Dr. Luis Salvà Ladaria, fundador de Oftalmedic Salvà, por su trayectoria en oftalmología en las Islas Baleares, mientras que el Dr. Ramón Ernesto Gutiérrez Sandoval, director científico de OGRD Alliance, recibió el galardón por su investigación en inmunoterapia oncológica.

El Dr. Manuel J. de la Torre Gutiérrez, director médico de la Unidad Integral de Neurocirugía Equipo de la Torre, fue distinguido por casi cuarenta años dedicados a la neurocirugía, antes de que el Dr. Víctor Vidal Lacosta, gerente del Hospital Universitario Santa Cristina, cerrara la entrega con un reconocimiento a su labor en dirección hospitalaria y a la unidad para pacientes de ELA impulsada en el centro.

El acto concluyó con la fotografía oficial de familia y un almuerzo de networking preparado en exclusiva por el chef del Hotel Palace de Madrid.