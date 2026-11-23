Según Huawei, el concurso recibió 820.000 obras, de las cuales el jurado seleccionó 100 para, finalmente, elegir a tres ganadores del gran premio: Ali Al Arbash, el fotógrafo chino Wanyouyinli y DGMai.

En su intervención en la ceremonia de entrega de premios, Alex Huang, director de Marketing de Huawei Consumer Business Group, destacó este hito del concurso. «Durante la última década, hemos crecido junto a creadores de todo el mundo y hemos construido una comunidad global abierta, diversa y acogedora donde las personas y las historias se conectan a través de las imágenes».

Liu Heung Shing, miembro del jurado final de los premios, destacó el conocimiento que Ali Al Arbash tiene de París y su uso de la luz. La fotografía de la niña entre burbujas y familias, señaló Liu, mostraba la mirada entrenada de quien sabe captar momentos fugaces.

La retrospectiva presenta fotografías junto a componentes de cámaras de los últimos diez años. Liu destacó la libertad que da llevar menos equipo y señaló que, con un móvil y un objetivo, hace menos falta llevar varias cámaras. Pero el fotógrafo sigue necesitando una idea: «Si tienes una visión clara, la tecnología te permite ser más creativo».

Con la experiencia, ha cambiado lo que Wanyouyinli quiere fotografiar. «Con los años y la experiencia, he ido orientando mi trabajo hacia la fotografía humanista y documental».

En su obra ganadora, «Gaze Across Time and Space», se alzan antiguas figuras de piedra bajo una fina estela de condensación. Wanyouyinli contó que esperó a que el objeto que surcaba el cielo llegara al punto adecuado antes de disparar. Así reunió en una sola imagen en blanco y negro las huellas de dos épocas distintas. De aquí en adelante, quiere hacer fotografías arraigadas en la vida cotidiana que calen en el público.

«Espero que mi obra invite a quienes la vean a reflexionar y, quizá, a establecer sus propias conexiones», afirmó Wanyouyinli.

A medida que avance la tecnología de las cámaras, esas conexiones y los momentos cotidianos que han captado los ganadores de este año ofrecerán a la próxima generación formas completamente nuevas de retratar y compartir su mundo.

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