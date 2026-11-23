El sector de las asesorías afronta una transformación que va mucho más allá de incorporar nuevas herramientas digitales. La integración de datos, la automatización de procesos y el acceso a información financiera en tiempo real están dando paso a un nuevo modelo de despacho, capaz de ganar productividad, mejorar su rentabilidad y ofrecer servicios de mayor valor añadido.

Este fue el principal mensaje de Easor, compañía especializada en soluciones tecnológicas para asesorías, durante Accountex España 2026, celebrado en IFEMA Madrid. En la conferencia «El ecosistema conectado de la asesoría moderna», Anxo Barreiro, Country Director de Easor en España, y Carlos Valle, Head of Technology de la compañía, analizaron cómo la conectividad entre aplicaciones y la inteligencia artificial están redefiniendo el trabajo diario de los despachos profesionales ante el próximo calendario de Veri*factu y la factura electrónica obligatoria.

Actualmente, buena parte de la documentación de los clientes llega a través de múltiples canales: correos electrónicos, WhatsApp, facturas en papel, extractos bancarios, hojas de cálculo o diferentes programas de gestión. Esta fragmentación genera tres grandes ineficiencias: el retrabajo, que obliga a introducir y comprobar varias veces una misma información; la latencia, que impide conocer la situación financiera actualizada del cliente; y la excepción invisible, cuando las dudas o incidencias quedan en manos de una sola persona, sin que el resto del equipo disponga del contexto necesario para resolverlas.

«El tiempo profesional se va en transportar el dato. Acabamos tan cansados de cuadrar cifras que, cuando toca pensar en el negocio del cliente, ya no queda energía», señalaron durante la conferencia.

De gestionar documentos a asesorar con información en tiempo real

Frente a esta realidad, Easor apuesta por un ecosistema conectado en el que la información fluya automáticamente entre las herramientas de las empresas y los sistemas de sus asesorías, para evitar duplicidades, reducir errores y facilitar una visión actualizada de cada negocio.

Mediante integraciones y APIs, las empresas pueden continuar utilizando sus aplicaciones habituales mientras los despachos reciben información estructurada y trazable en su propio entorno de trabajo. Esto permite evolucionar desde una contabilidad basada en el procesamiento periódico de documentos hacia una contabilidad continua y colaborativa, en la que el asesor puede anticipar incidencias y ayudar al cliente a tomar mejores decisiones.

En este proceso, la inteligencia artificial desempeña un papel fundamental al automatizar tareas como la captura y clasificación de documentos, la conciliación bancaria o la detección de operaciones pendientes de revisión. Sin embargo, Easor subrayó que la tecnología debe estar al servicio del criterio profesional: «La IA propone. El asesor decide».

Para Barreiro y Valle, esta transformación no consiste simplemente en incorporar inteligencia artificial, sino en integrarla en procesos organizados, medibles y supervisados. El objetivo es liberar tiempo administrativo para que las asesorías puedan atender a más clientes, mejorar su productividad y concentrarse en los servicios que realmente aportan valor.

Cómo multiplicar la rentabilidad de un despacho

De forma complementaria, Anxo Barreiro abordó en el stand de Easor el impacto económico de esta transformación a través de la charla «Duplica el beneficio de tu despacho antes de venderlo», basada en su experiencia al frente de BV Asesores entre 2018 y 2022.

Según explicó, la falta de organización en los canales de comunicación y el desconocimiento de los márgenes reales por servicio pueden limitar el crecimiento y el valor de mercado de muchas asesorías. Como destacó, «quien compra paga por un beneficio que se sostiene sin el fundador».

Mediante un proceso de análisis de cartera, estandarización de procedimientos y transformación del equipo, su despacho logró pasar en cuatro años de 25 a 60 clientes por asesor, elevar su margen operativo del 10 % al 35 % e incrementar su crecimiento anual del 5 % al 35 %. En los cinco años previos a su venta, multiplicó por 2,3 su facturación y por 9,4 su beneficio.

Estos resultados, correspondientes a su experiencia empresarial, muestran el impacto que una mejor organización y la optimización de procesos pueden tener en la rentabilidad y valoración de los despachos profesionales.

Aforo completo en las demos del stand: el ecosistema conectado, en directo

El stand de Easor registró aforo completo durante las demostraciones en directo de la plataforma, presentadas por Borja Álvarez, Support Specialist de la compañía. Bajo el planteamiento «Un día de trabajo en un despacho«, la sesión recorrió la jornada real de un asesor para mostrar cómo Easor reduce la introducción manual de datos en cada paso del proceso.

La demostración arrancó en el panel del despacho, desde donde se gestionan el equipo, los clientes y los servicios. Continuó con la vista de resumen de cada cliente, que ofrece de un vistazo sus resultados, ingresos y gastos. Los asistentes pudieron ver después la emisión de facturas adaptadas a Veri*factu y la digitalización de tickets y facturas de gasto mediante el escáner, que extrae automáticamente los datos del documento para que el asesor solo tenga que validarlos. La sesión se completó con la analítica actualizada al momento, con pérdidas y ganancias, sumas y saldos y libro mayor, y con la conexión bancaria, la conciliación de movimientos y la creación de reglas que concilian automáticamente las operaciones recurrentes.

Como cierre, Easor ofreció un adelanto de las próximas funcionalidades de inteligencia artificial integradas en la plataforma. Entre ellas, la IA es capaz de validar una factura escaneada, proponer la conciliación de un movimiento bancario o revisar el libro mayor para detectar descuadres, siempre con la supervisión del asesor, que es quien da la validación final.

Para más información: https://easor.com/es/