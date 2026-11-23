Los periodistas visitaron el Comité de Protección y Gestión del Patrimonio Cultural del Gran Buda de Leshan y, durante dos días, conocieron de primera mano las experiencias de la ciudad en la articulación entre el legado histórico y el desarrollo urbano, entre la transmisión cultural y la innovación tecnológica, y en la integración de la cultura y el turismo.

En la confluencia de los ríos Minjiang, Dadu y Qingyi, el Gran Buda de Leshan, de 71 metros de altura total, muestra a la comunidad internacional la «sabiduría china» en la conservación del patrimonio cultural, mediante la innovación tecnológica y logros prácticos al servicio de la población.

En 1996, el conjunto del monte Emei y el Gran Buda de Leshan fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, convirtiéndose en un tesoro apreciado por toda la humanidad. Durante los últimos treinta años, Leshan ha explorado activamente una nueva vía de conservación basada en la tecnología y en criterios científicos.

En la Academia de Investigación de las Grutas del Gran Buda de Leshan, una gran pantalla del centro de seguimiento del patrimonio muestra en tiempo real datos sobre el estado de conservación del Gran Buda. Desde el año 2024, los investigadores utilizan la fotogrametría de corto alcance con drones para crear un modelo tridimensional de alta precisión del Gran Buda y se apoyan en la inteligencia artificial para identificar los tipos de deterioro de la superficie de la escultura y su distribución.

El periodista húngaro Zsiros Mihály quedó profundamente impresionado y comentó lo siguiente: «Las tecnologías digitales de conservación abren una nueva vía para la investigación de las grutas. Espero con interés los próximos resultados de la investigación científica».