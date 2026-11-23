Evolución de las expectativas en un mercado de alto crecimiento

A medida que el mercado automovilístico de India crece y evoluciona hacia segmentos de vehículos más grandes y con mayor equipamiento, las expectativas de los consumidores también están cambiando. El confort y el bienestar se están convirtiendo en importantes factores de diferenciación, ya que los consumidores consideran cada vez más el vehículo como un espacio personalizado y multifuncional, e incluso como un refugio frente a los desplazamientos ajetreados y la vida cotidiana.

Leggett Dynamics ha respondido a estos cambios combinando una tecnología de confort neumático de eficacia probada con ingeniería regional, producción localizada y una estrategia de suministro local para el mercado local. El resultado es un desarrollo más rápido y una solución adaptada a los requisitos específicos del mercado a un coste competitivo.

«En India, el confort se está convirtiendo rápidamente en una de las razones por las que las personas eligen un vehículo en lugar de otro. El nuevo contrato conseguido por Leggett Dynamics en el ámbito de los sistemas neumáticos demuestra cómo ayudamos a los fabricantes de automóviles de India a ofrecer innovación con mayor rapidez, al coste adecuado y sin concesiones», afirmó Jaiprakash Ramani, director general de Leggett Dynamics India.

El confort como ventaja competitiva

El sistema de masaje neumático de Leggett Dynamics utiliza cámaras inflables controladas secuencialmente que siguen los patrones musculares del cuerpo, proporcionando un apoyo específico y ajustable en las zonas superior e inferior de la espalda. El sistema permite a los fabricantes de automóviles diferenciar sus vehículos mediante experiencias de confort en el habitáculo centradas en las personas.

Este programa llega después de que la compañía consiguiera otro contrato a principios de 2026 para su sistema de masaje de gama media (Mid-Class Massage System, MCM) con otro importante fabricante nacional de equipos originales de India.

Como modalidad de masaje neumático, MCM se basa en un diseño exclusivo que reduce los costes y la complejidad, lo que permite ampliar la incorporación de sistemas de masaje neumático prémium a vehículos destinados al mercado de masas.

MCM fue reconocido como ganador de un premio Gasgoo 2026 y finalista de los premios Automotive News PACE 2026.

Acerca de Leggett Dynamics

Leggett Dynamics es la marca que representa los negocios de automoción de Leggett & Platt, Incorporated. Bajo la marca Leggett Dynamics, estas empresas ofrecen soluciones de movimiento electrónico (eMotion) y confort para asientos de automóviles, portones traseros, puertas, techos solares y otras aplicaciones.

Las empresas de Leggett Dynamics operan a nivel mundial, con presencia en 28 ubicaciones de 12 países y una plantilla de más de 6.200 personas, con centros destacados en Detroit, Núremberg y Shanghái.

Como socio estratégico de más de 140 clientes en todo el mundo, Leggett Dynamics ofrece una plataforma de sistemas de confort (Comfort Systems Platform), que incluye sistemas de masaje, soporte lumbar, apoyos laterales y suspensión; una plataforma de sistemas de movimiento (Motion Systems Platform), que incluye motores, actuadores y cables; una plataforma de software e integración (Software & Integration Platform); y servicios de innovación (Innovation Services), que incluyen el codesarrollo de ingeniería avanzada y estudios de ergonomía.

Leggett Dynamics es una marca de Leggett & Platt, Inc., filial íntegramente participada por Somnigroup International Inc. (NYSE: SGI), y fabricante de productos residenciales, industriales y de mobiliario que lleva más de 140 años desarrollando soluciones de confort para los espacios donde las personas duermen, trabajan, viven y se desplazan.