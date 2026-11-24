ByteTravel (BME Growth: BYTE) ha sido seleccionada para formar parte del SIX European Growth Program desde su lanzamiento, el 23 de noviembre. Sus acciones se incorporan al SIX European Growth Index, que agrupa a 31 empresas de alto crecimiento cotizadas en SIX Swiss Exchange, BME y Aquis Stock Exchange.

Un crecimiento sostenido y rentable

SIX selecciona para este programa a compañías que han demostrado un crecimiento financiero sostenido o tienen exposición a la tecnología y otras tendencias estructurales de crecimiento. ByteTravel cerró el primer semestre de 2026 con unas ventas consolidadas de 14,77 millones de euros, un 93% más que un año antes, y un EBITDA ajustado de 1,81 millones de euros, que ya supera el de todo el ejercicio 2025. A 30 de junio contaba con una posición de caja de 8,77 millones de euros y sin deuda bancaria.

De BME Scaleup a un índice europeo

La incorporación al índice llega menos de cinco meses después de que ByteTravel comenzará a cotizar en BME Growth, el 3 de julio de 2026. Fue la segunda compañía en completar el paso desde BME Scaleup, menos de dos años después de su debut bursátil en julio de 2024.

«Hace poco más de dos años debutamos en bolsa, y hoy formamos parte de un índice que nos sitúa ante inversores institucionales de tres mercados a la vez. Nuestro negocio ya es internacional, y queremos que nuestra base de inversores también lo sea», afirma Axel Serena, CEO de ByteTravel.

Qué supone para ByteTravel

Como SIX European Growth Company, ByteTravel participará en las acciones coordinadas de marketing y relación con inversores del programa en Europa. También tendrá acceso a inversores estadounidenses a través de OTC Markets, socio global del programa. Además, podrá acceder en condiciones preferentes a análisis financieros, inteligencia de mercado y formación sobre mercados de capitales.

Sobre ByteTravel

ByteTravel es una empresa española de TravelTech fundada en 2021, que agrupa bajo un mismo ecosistema servicios auxiliares (ancillaries) para el viajero. Su portfolio incluye Visagov (tramitación de visados online), Roamic (conectividad eSIM), Globely (seguros de viaje), SalasVIP.com (acceso a salas VIP en aeropuertos) y JetDue (reclamaciones por incidencias aéreas). Con sede central en Barcelona y oficinas en Madrid, Mieres y Miami, cotiza en BME Growth con el símbolo BYTE.