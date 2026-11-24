El Grupo FCC ha celebrado la quinta edición de su Innovation Day, una jornada impulsada por el Digital Innovation Lab (DILab) de la compañía que reúne a sus Áreas de Negocio, profesionales y colaboradores externos para compartir iniciativas y soluciones innovadoras orientadas a dar respuesta a los retos presentes y futuros de la empresa.

El encuentro, celebrado en la Sede Corporativa de FCC en Las Tablas, ha puesto de manifiesto el papel de la innovación como palanca de transformación y creación de valor, con un programa en el que la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la economía circular, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de nuevas soluciones aplicadas a las distintas Áreas de negocios han tenido un protagonismo destacado.

La apertura de la jornada ha corrido a cargo de Alfredo García, director de Sistemas y TI del Grupo FCC, y Manel Miranda, director de Innovación Corporativa del Grupo FCC. Posteriormente, Pilar de Vicente, directora de Data & AI del Grupo FCC, y Manel Miranda han abordado las principales iniciativas de inteligencia artificial que se están desarrollando en FCC bajo el título ‘Del dato al impacto: iniciativas de IA en FCC’.

Innovación y sostenibilidad para afrontar los retos del futuro

Uno de los ejes centrales de la jornada ha sido la mesa redonda ‘Sostenibilidad ‘sin apellidos’ (Innovar, transformar, perdurar)’, moderada por Javier López-Galiacho, director de Cumplimiento y Sostenibilidad del Grupo FCC, y en la que han participado Antonio Burgueño, director de Sostenibilidad e Innovación de FCC Construcción; Eva Egido, directora de Compliance, Seguridad y Sostenibilidad de FCCenviro; y Pedro Luis Rodríguez Medina, director de Sostenibilidad e Innovación de Aqualia. La sesión ha servido para abordar la relación entre innovación, transformación y sostenibilidad desde la perspectiva de los diferentes negocios.

A lo largo de la jornada, las Áreas de Negocio del Grupo FCC y del Grupo Inmocemento han mostrado también algunos de los proyectos con los que están avanzando en sus respectivos ámbitos de actividad. Entre ellos, el proyecto SYNGAS, presentado por Joan Carles Izquierdo, director de las fábricas de Monjos y Vallcarca de Cementos Portland Valderrivas, ha puesto el foco en la valorización de residuos como fuente de energía para avanzar hacia un cemento más sostenible; mientras que Víctor Monsalvo, director de Innovación de Aqualia, ha abordado el valor de la innovación como palanca de competitividad y liderazgo.



Por su parte, FCC Construcción ha presentado CLIMPORT, un sistema de modelado para el diseño y la construcción de infraestructuras portuarias adaptadas al cambio climático, presentado por Nuria Cotallo Agudo, jefa del Departamento de Obras Marítimas de FCC Construcción; así como una línea de investigación y desarrollo de productos de baja huella de carbono basados en morteros geopoliméricos, expuesta por Pablo Narro, jefe de Proyectos de la Línea Roja del Metro de Doha en FCC Construcción y director de Proyectos de FCC Concesiones.

La jornada también ha contado con la participación de Sara García Alonso, investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España (CNIO) y astronauta de reserva de la Agencia Espacial Europea (ESA), quien ha compartido con los asistentes su experiencia profesional en el ámbito de la ciencia y la investigación, así como su visión sobre la importancia de afrontar nuevos desafíos, poniendo el foco en la exigencia, la preparación y el trabajo en equipo, aportando una perspectiva diferente y enriquecedora a la jornada.

El talento interno también ha tenido su espacio a través de Roota, el programa de intraemprendimiento de la compañía. Durante el encuentro se ha celebrado la entrega de premios de esta iniciativa, con la participación del DILab y los equipos finalistas, reforzando así la apuesta por impulsar nuevas ideas desde dentro de la organización.

El acto se ha completado con una intervención dedicada a la innovación, a cargo de Juan Gorriti, director Global de I+D+i de FCCenviro, antes de la clausura de esta quinta edición por parte de Manel Miranda.

Un espacio para experimentar con la innovación

Más allá de las ponencias, el Innovation Day ha contado de nuevo con un área de expositores en la que las Áreas de negocio del Grupo FCC e Inmocemento y compañías colaboradoras han acercado la innovación a los asistentes a través de proyectos, tecnologías y experiencias aplicadas.

Entre las iniciativas expuestas se encuentran PROSPER, centrada en nuevas tecnologías para el reciclaje de bioplásticos; ATLAS, una solución de monitorización 3D, ambas de FCC Medio Ambiente; soluciones basadas en la naturaleza de Aqualia; proyectos de infraestructuras urbanas digitales y digital twins de FCC Construcción; y soluciones de Data & AI de la División de Sistemas y Tecnología.

El espacio ha contado además con la participación de Microsoft, con ‘The Agentic Experience » Where Data meets Agents’; Acuilae, con soluciones de impresión 3D, prototipado y robótica; y Casual Robots, con los humanoides Luna y G1. De esta forma, el área de exposición ha vuelto a reforzar uno de los pilares del Innovation Day: la creación de un ecosistema de innovación abierto a la colaboración y al intercambio de conocimiento.