La Fundación Inspiring Girls ha celebrado en Madrid la IV edición de ‘Imbatibles’, una consolidada iniciativa que busca acercar al alumnado de diversos centros educativos historias de superación de mujeres inspiradoras. Esta actividad cuenta con el apoyo de MANGO, cuya Global Head of Social Action, Anna Domingo Riu, ha dado la bienvenida asegurando que «Con nuestra alianza con Inspiring Girls queremos acercar referentes a más niñas y jóvenes para que confíen en sus capacidades y desarrollen todo su potencial. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con la formación, el desarrollo del talento y el liderazgo femenino».

A continuación, han intervenido Elena García Caballero, experta en los sectores tecnológico y bancario, María José Ortiz, CEO y diseñadora de María José Ortiz Alta Costura, y Ruth Aguilar, atleta paralímpica y presidenta de Unlimited Wheels Club.

Ante un auditorio lleno de estudiantes de secundaria de distintos centros educativos de la ciudad, las ponentes han relatado en primera persona cómo han afrontado y superado algunos de los desafíos más extraordinarios de sus vidas, compartiendo sus experiencias con cercanía y valentía: desde el ictus que transformó la trayectoria de María José Ortiz y la pérdida súbita de audición de Elena García Caballero hasta la lesión medular que Ruth Aguilar sufrió tras un accidente de tráfico.

«Yo vengo de un pueblo de Castilla-La Mancha y sé lo que significa crecer sin encontrar referentes que se parezcan a ti. Si además eres una niña con discapacidad, muchas veces parece que tus posibilidades son todavía más pequeñas. Por eso quiero decirles a todas las niñas, especialmente a las que viven en nuestros pueblos, que su lugar de nacimiento, su discapacidad o sus circunstancias no determinan hasta dónde pueden llegar», ha expuesto Elena García Caballero.

Por su parte, María José Ortiz ha explicado a los asistentes que «El NO no existe cuando tienes un sueño y la determinación de hacerlo realidad».

En su turno de palabra, Ruth Aguilar ha concluido: «El deporte ha formado parte de mi vida desde que era una niña y ha sido una de mis grandes escuelas de aprendizaje. Me ha enseñado valores como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el compromiso y, sobre todo, la importancia de creer en una misma, incluso cuando el camino se complica».

En palabras de la presidenta de Fundación Inspiring Girls, Marta Pérez Dorao, «El proyecto Imbatibles trabaja para que las niñas crezcan y se desarrollen con libertad, confianza y seguridad en sí mismas. Desde la Fundación, apostamos por acercarles referentes femeninos que amplíen sus horizontes y despierten nuevas aspiraciones profesionales».

‘Imbatibles’, una iniciativa con gran proyección

Desde su nacimiento, ‘Imbatibles’ ha reunido a referentes nacionales e internacionales como la atleta paralímpica Sara Andrés, la jueza de derechos humanos Fariba Qureshi, la influencer británica Tilly Lockey, la cantante Conchita o la campeona de surf Sarah Almagro.

En la actualidad, la Fundación Inspiring Girls ha inspirado a más de 63.000 niñas, con más de 9.000 voluntarias de toda España y casi 3.000 colegios registrados para formar parte de sus acciones.