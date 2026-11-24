La Junior Chamber International (JCI) ha dado a conocer la lista de Diez Jóvenes Sobresalientes del Mundo «Ten Outstanding Young Persons» (TOYP) correspondiente a 2026. Los diez galardonados, procedentes de Japón, Malasia, Nigeria, Siria, Túnez, Estados Unidos y Venezuela, fueron anunciados en una rueda de prensa celebrada durante el Congreso Mundial de la JCI de 2026 en el hotel Marriott de Clark.

Todos ellos, con edades inferiores a 40 años, fueron seleccionados entre candidaturas procedentes de todo el mundo. Su labor se extiende a ámbitos tales como medicina, educación, cultura, ciencia y derechos de la infancia.

En la rueda de prensa, los galardonados compartieron sus objetivos y relatos personales, animando a los jóvenes a buscar la excelencia en sus carreras profesionales y en el servicio público.

«La JCI existe para ayudar a los jóvenes a generar un cambio positivo. Estos diez galardonados muestran cómo se plasma este cambio en todo el mundo», afirmó Alejandra Castillo, presidenta de la JCI para el año 2026″.

El jurado

El jurado internacional lo integraban:

Alejandra Castillo , presidenta de la JCI 2026.

Ami Dar , fundador y director ejecutivo, Idealist.org

Shannon Kobran, directora de Educación y Formación, Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Los galardonados mundiales del premio TOYP 2026 de la JCI (Nombre – País – Categoría)

Emna Mizouni – Túnez – Logro cultural. Linda Montilla-Celis – Venezuela – Liderazgo académico. Ehab Badwi – Siria – Infancia, Paz y Derechos Humanos. Khadija Maalej – Túnez – Infancia, Paz y Derechos Humanos. Tatsuro Hoshino – Japón – Infancia, Paz y Derechos Humanos. Summer Okibe – Nigeria – Infancia, Paz y Derechos Humanos. Michelle Tiong – Malasia – Liderazgo académico. Yassine Belghith – Túnez – Innovación médica. Kenneth Smith – EE. UU. – Desarrollo científico y tecnológico. Muzoon Almellehan – Siria – Infancia, Paz y Derechos Humanos.

Junior Chamber International (JCI)

Organización de afiliación mundial de jóvenes ciudadanos activos, con edades entre los 18 y 40 años, dedicados a generar cambios positivos en sus comunidades. Mediante el desarrollo del liderazgo, el emprendimiento y los proyectos comunitarios, la JCI empodera a los jóvenes para resolver retos a escala local y tener impacto a escala global. Más información en jci.cc.

Premios TOYP de la JCI

Creado en 1983, este programa de premios reconoce a jóvenes con edades inferiores a 40 años que destacan en sus respectivos campos y prestan servicio a sus comunidades. Programas nacionales gestionados por organizaciones afiliadas a la JCI han distinguido a John F. Kennedy, Gerald Ford, Elvis Presley y Jackie Chan.