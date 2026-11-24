VentusProxy es una capa tecnológica que se sitúa entre los sistemas de distribución y los proveedores de contenido turístico. La plataforma responde desde caché las búsquedas repetidas, evita el envío de peticiones idénticas simultáneas, aplica cuotas y políticas de tráfico por cliente, protege las integraciones frente a bots y consumos excesivos y monitoriza en tiempo real peticiones, latencias y errores. Todo ello se configura desde una consola, sin necesidad de programar. Su caché granular a nivel de hotel y su sistema de invalidación selectiva permiten actualizar disponibilidades de forma individual cuando cambian precios o condiciones, sin descartar toda la respuesta almacenada.

VentusProxy da servicio a bancos de camas, cadenas hoteleras y operadores turísticos de referencia en Europa, con instalaciones que ya están procesando más de 200 millones de disponibilidades por segundo. En entornos de producción de alto volumen, la solución ha reducido entre un 15% y un 30% el tráfico total de disponibilidades, y entre un 25% y un 45% el número total de hoteles procesados, y ha situado por debajo de los 400 milisegundos los tiempos de respuesta del contenido más lento de terceros, que antes superaban los 1.500 milisegundos.

«Más capacidad de búsqueda, respuestas más rápidas y mayor control del tráfico de APIs para la distribución turística».

VentusProxy se incorpora como nueva Business Unit de Juniper Travel Technology, con Ricardo González, cofundador de la compañía, al frente como CEO y responsable del área comercial y financiera. Joan Balagueró, cofundador y responsable de producto y tecnología, se incorporará al equipo de Arquitectura de Juniper para impulsar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas.

«La incorporación de VentusProxy refuerza nuestra propuesta tecnológica en un aspecto cada vez más crítico para la industria: la eficiencia del tráfico. El volumen de búsquedas no deja de crecer y nuestros clientes necesitan responder más rápido sin que sus costes de infraestructura crezcan al mismo ritmo. VentusProxy ha demostrado en entornos reales de alto volumen que es posible, y su integración en Juniper Booking Engine nos permitirá llevar ese valor a toda nuestra base de clientes», afirmó Juan Mateos, CEO de Juniper Travel Technology.

Ricardo González, CEO de Ventus Technologies, señaló: «Formar parte de Juniper Travel Technology es un paso natural para nosotros. Llevamos años ayudando a bancos de camas, hoteleros y operadores a gestionar grandes volúmenes de tráfico de forma más eficiente. Ahora contamos con el respaldo, el conocimiento del sector y el alcance internacional de Juniper para llevar nuestra tecnología a muchas más compañías, tanto en alojamiento como en otras verticales, como el transporte aéreo».

Con esta operación, Juniper Travel Technology amplía su porfolio de Business Units con una tecnología que aporta valor directo a sus clientes: más capacidad de búsqueda, respuestas más rápidas y un mayor control de sus integraciones.

Sobre Juniper Travel Technology

Juniper Travel Technology, unidad de negocio de Juniper Group, es un especialista global en software para viajes centrado en ofrecer soluciones de reservas y conectividad a touroperadores, mayoristas, agencias de viajes online, aerolíneas, compañías de cruceros y proveedores turísticos en todo el mundo. Juniper Group es un grupo operativo de Vela Software, parte de Constellation Software Inc.

Sobre Ventus Technologies

VentusProxy, desarrollada por Ventus Technologies (Lleida, España), es una plataforma de optimización de APIs para la industria turística que combina caché inteligente de disponibilidad, seguridad, limitación de peticiones, balanceo de carga, monitorización y analítica en una única solución. Fundada por Ricardo González y Joan Balagueró, da servicio a bancos de camas, mayoristas, agencias de viajes online, proveedores hoteleros y empresas de tecnología turística.