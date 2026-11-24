El Museo del Traje ha acogido el 21 de noviembre a 17 niños, niñas y adolescentes de la Fundación Menudos Corazones a una jornada cultural y de convivencia gracias a la organización de Proyecto+vida. El encuentro, que tuvo lugar en el Museo del Traje de Madrid, buscó ofrecer a los participantes un espacio de ocio, aprendizaje y convivencia en el que disfrutar de nuevas experiencias fuera de su entorno habitual.

La actividad se enmarca en la XXIII Jornada sobre Cardiopatías Congénitas de Menudos Corazones y da continuidad al compromiso de Proyecto+vida con los menores y las familias que conviven con estas patologías. La iniciativa pone de relieve la importancia de impulsar experiencias que favorezcan la participación social, las relaciones personales y el bienestar emocional de niños y adolescentes.

Una jornada para descubrir, crear y compartir

La jornada se desarrolló entre las 10:30 y las 17:30 horas en el Museo del Traje, dependiente del Ministerio de Cultura y situado en la Ciudad Universitaria de Madrid. Los participantes, divididos en dos grupos de edades comprendidas entre los 8 y los 12 años y los 13 y los 17 años, disfrutaron de una programación adaptada a sus edades.

Tras una introducción al museo, los menores participaron en el taller ‘Un museo en movimiento’, una actividad que combina cultura y creatividad a través de un recorrido por la exposición, con especial atención a los trajes relacionados con el teatro, la danza y la ópera. Posteriormente, realizaron una manualidad inspirada en las prendas y personajes descubiertos durante la visita.

La programación continuó con una comida ofrecida por Telepizza en la cafetería Alabardero, que colaboró a su vez proporcionando las bebidas, y una sesión de cine antes de finalizar el encuentro.

El compromiso social de Proyecto+vida con la infancia

A través de Proyecto+vida, ALMAS INDUSTRIES promueve iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la sociedad, prestando especial atención a colectivos que necesitan apoyo y acompañamiento.

Esta nueva jornada, organizada en colaboración con el Museo del Traje, Telepizza y el catering Alabardero, refleja el valor de la colaboración entre empresas, instituciones y entidades sociales para facilitar experiencias de ocio y convivencia a menores con cardiopatías congénitas.

«Queremos que estos niños y adolescentes disfruten de un día diferente, que compartan experiencias y que puedan descubrir nuevas actividades en un entorno pensado para ellos. Desde Proyecto+vida creemos que el compromiso social también consiste en crear momentos de ilusión y oportunidades para disfrutar de la infancia», señalan desde ALMAS INDUSTRIES.

Con esta iniciativa, la compañía reafirma su apuesta por una responsabilidad social cercana, centrada en las personas y en el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar su bienestar y calidad de vida.