Celebrada en Espacio Ventas (Madrid) y con un total de 450 asistentes (300 de manera presencial y 150 en streaming), la Academia volvió a reunir a profesionales de recursos humanos, diversidad e inclusión, comunicación corporativa y dirección empresarial para compartir conocimientos, experiencias y herramientas que permitan avanzar hacia entornos laborales libres de discriminación.

La jornada incluyó diferentes itinerarios formativos orientados a profesionales con distintos niveles de responsabilidad dentro de las organizaciones. Entre ellos destacaron las sesiones de sensibilización sobre diversidad e inclusión LGBTI para plantillas y equipos directivos, los talleres sobre comunicación inclusiva, selección de talento, personas aliadas y redes de personas empleadas LGBTI, así como un workshop especializado sobre planes LGBTI.

Uno de los ejes centrales de esta edición fue la visibilización de experiencias diversas dentro del ámbito laboral, entre ellas: mujeres LB+, personas trans y no binarias y familias diversas. Las sesiones contaron con la participación de profesionales de empresas y organizaciones como Baker McKenzie, BBVA, BBVA Technology, Exolum, Fundación ONCE, Inserver, LesWorking, LLYC, L’Oréal, Orange España, Parques Reunidos, Randstad, Redeia, Renfe, S&P Legal y Talentum Evolution, que compartieron casos prácticos y aprendizajes adquiridos en sus estrategias de diversidad e inclusión.

La edición de este año tuvo además un significado especial al coincidir con el inicio del proceso de renovación de la Junta Directiva de REDI para el periodo 2027-2030. La asociación destacó la elevada implicación de sus empresas asociadas, con 36 candidaturas presentadas para formar parte de sus órganos de gobierno.

Nuevas empresas

Durante el acto, REDI dio la bienvenida a las organizaciones que se han incorporado a la asociación a lo largo de este año y les hizo entrega de un diploma acreditativo. Las nuevas entidades asociadas son: bioMérieux, Ibercaja, Inversis, JTI, Linklaters, Lonza, Publicis Groupe, Roche Farma y Wamos Air, en la categoría de grandes empresas; Enso e Ipsen, como medianas empresas; Chitón (Bar Lalá), NehNah Studio, Politeia, Radiofònics, Rebold Marketing, Savills Investment Management, Walkabout Creatividad Audiovisual y Wonest, como pequeñas empresas; y Australian Trade and Investment Commission y Banco de España, como organizaciones sin ánimo de lucro. Asimismo, REDI reconoció la incorporación de Inserver y Tovar Equality como entidades colaboradoras.

Borja Sainz de Aja, presidente de REDI, ha declarado: «La inclusión va más allá del cumplimiento normativo. Es la capacidad de una empresa para aprovechar su talento y ponerlo al servicio de la innovación y la competitividad. La Academia REDI, como el evento de formación e intercambio más importante del ámbito iberoamericano demuestra, una edición más, el liderazgo del tejido empresarial español en esta materia con una cultura corporativa cada vez más basada en el respeto y la igualdad de oportunidades».

Con esta quinta edición, la Academia REDI supera ya los 3.500 profesionales participantes acumulados desde su creación.

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=ArIdtFNQtrA