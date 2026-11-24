El Tenerife Cook Music Fest celebrará su sexta edición los días 8, 9 y 10 de julio de 2027 en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La organización del evento ha anunciado que este jueves, 26 de noviembre, a las 12:00 h, se abrirá la preventa de entradas con un cupo limitado para el público asistente.

El festival afronta esta nueva edición tras haber congregado en 2026 a más de 115 000 asistentes durante tres jornadas, dos de las cuales registraron un lleno total. Según los datos de la organización, uno de cada tres espectadores procedía de fuera de la isla, lo que generó un impacto económico en la economía insular de 35,4 millones de euros, de acuerdo con su estudio de impacto económico.

La programación del evento mantendrá su estructura basada en tres moods (Urban, Latin y Tropic). Cabe recordar que en la pasada edición, este formato reunió sobre el escenario a artistas como Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Ivy Queen, Farruko y Olga Tañón.

Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en la página web oficial, cookmusicfest.es, para recibir el aviso de apertura con antelación y acceder a la primera fase de precios. La preventa de la pasada edición, que contó con 5000 entradas disponibles, se agotó en pocas horas.

El Tenerife Cook Music Fest cuenta con la colaboración de diversas entidades públicas, entre las que se encuentran el Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias, Comercio de Canarias, Juventud de Canarias, IDEO, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, Turismo de Tenerife, Comercio de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo y la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.

Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=XDkBMlyZik4