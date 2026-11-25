Valencia se convertirá los próximos 16 y 17 de diciembre en el punto de encuentro de la industria europea de los drones. Feria Valencia acogerá el European Drone Operator Summit (EDOS 2026), un congreso que reunirá a operadores, pilotos, empresas tecnológicas, autoridades aeronáuticas y centros de investigación para abordar el futuro de una industria llamada a transformar numerosos sectores de la economía.

El encuentro llega en un momento decisivo para la aviación no tripulada, marcado por el crecimiento del número de operadores que solo en España ya alcanza a los 185.000 operadores, la necesidad de profesionalizar el sector y el reto de integrar los drones de forma segura en un espacio aéreo compartido con la aviación tradicional. Representantes de la Comisión Europea, la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea Española (AESA), ENAIRE, Generalitat Valenciana y Puertos del Estado junto a destacadas empresas nacionales e internacionales, participarán en dos jornadas de debate, formación y colaboración empresarial.

El Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA), organización de referencia en el sector aeronáutico español, aprovechará EDOS 2026 para impulsar su grupo de Pilotos de Aviación No Tripulada (PANT), reforzando la formación, la seguridad aérea y el reconocimiento profesional de los pilotos de drones.

«Un piloto de un avión no tripulado es también un piloto, es otra forma de volar», afirmó Jorge Martínez Gray, comandante de Airbus A320 y secretario de SEPLA, en el podcast oficial de EDOS. El sindicato contará con un espacio propio en el congreso y participará en mesas redondas y talleres para acercar la experiencia de la aviación comercial al sector de los drones.

EDOS 2026 tiene como misión la transferencia de conocimiento entre operadores de drones para desarrollar el potencial tecnológico de los drones y convertirlos en servicios rentables y escalables. Para esto cuenta en su programa tanto con mesas redondas de debate como talleres y clases magistrales con la participación de empresas de la talla de Telefónica, instituciones como la Universidad Politécnica de Valencia y la participación de operadores y fabricantes del sector como Cargo Drone Solutions, FlyingBasket, Rigi Technologies, Skylift y Hanly. El programa combinará casos reales de aplicación industrial con debates sobre inteligencia artificial, automatización, operaciones más allá de línea de vista (BVLOS) y U-space, la gran apuesta europea para la integración de los drones en espacios aéreos compartidos con la aviación tripulada.

El programa contempla también la celebración el día 17 de diciembre de un Foro de Tecnologías Duales que reunirá a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones industriales como el Cluster de Automoción de la Comunitat Valenciana y Espai Aero, y empresas del sector como Grupo ETRA, Drone Silencer, Senhive, Invicsa, Skymantics y IMS Drones entre otras. El debate se centrará en la protección de infraestructuras críticas, los sistemas antidrón y las oportunidades industriales en seguridad y defensa, así como en las vías de financiación y transferencia tecnológica, de la mano de CDTI y la participación estelar de Miguel Peñafiel, autor del libro Zumbidos de Guerra con las lecciones aprendidas en materia de drones durante el conflicto bélico en Ucrania.

Además de conferencias, mesas redondas, clases magistrales y talleres, EDOS ofrecerá un formato novedoso de conexión con los ponentes llamado ‘Coach 1vs1 solidario’ donde el visitante podrá solicitar a cualquier ponente un sesión de 15 minutos de mentorización con un coste de 20€ por sesión que irá íntegramente destinado a UNICEF.

«Queremos que EDOS se convierta en un evento de referencia para la operación profesional de drones, donde las empresas puedan elevar sus capacidades, acceder a nuevas oportunidades y conectar con los actores que están definiendo el futuro del sector», señalaron los coorganizadores, Miguel Ladrón de Cegama y Vicente Fernández Aracil.

Con motivo del Black Friday, EDOS 2026 ofrecerá un descuento especial del 30% en sus entradas basic y advanced con el código BLACKFRIDAYEDOS, una oportunidad para participar en dos jornadas de innovación, conocimiento y networking. Las entradas estarán disponibles a través de la página web oficial del evento.