El Grupo FCC ha conmemorado, un año más, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con una jornada centrada en las acciones que desarrolla la compañía para prevenir y combatir la violencia de género y acompañar a las mujeres que la sufren, tanto desde el ámbito laboral como desde la sensibilización y la formación.

La apertura del acto ha corrido a cargo de Felipe García Pérez, secretario General del Grupo FCC, quien ha puesto de manifiesto el compromiso de la compañía con la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

A continuación, el periodista Lluís Guilera, encargado de presentar y moderar el encuentro, ha dado paso a la mesa redonda «Reflexiones desde el compromiso: FCC contra la violencia», formada por profesionales de las Áreas de Negocio del Grupo. En ella han participado Pedro Ledesma García, responsable de Seguridad y Salud Laboral de los Servicios Centrales del Grupo FCC; Marta Fernández-Blanco Amador, responsable de Relaciones Laborales, Igualdad, Diversidad, Compromiso y Bienestar de FCC Medio Ambiente; Raquel López Sánchez-Medina, jefa de Marca y Marketing Corporativo de Aqualia; y Arantxa Lobo Sáez de Adana, gerente de RR. HH. de Matinsa del Área de Construcción.

Durante el debate se han abordado las principales líneas de actuación del Grupo frente a la violencia de género, entre ellas la sensibilización, la inserción laboral de las víctimas, la formación y las medidas de apoyo y acompañamiento. También se ha destacado la importancia de implicar al conjunto de la sociedad en su prevención y erradicación.

El encuentro también ha puesto el foco en la creación de entornos seguros, dentro y fuera del ámbito laboral, y en las medidas que impulsa FCC para contribuir a su protección y bienestar.

Como cierre del acto, se ha celebrado la entrega de la IX edición del galardón de FCC que reconoce la labor de entidades comprometidas con la lucha contra la violencia de género y la igualdad. Este año, el reconocimiento ha recaído en el programa Objetivo Igualdad de RTVE, por su destacada contribución a la sensibilización y divulgación para avanzar hacia una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres.

Lourdes Jiménez Maillo, responsable de Igualdad de FCC Construcción, ha entregado el galardón a Talia Martínez de Marañón y Vicky Bolaños, codirectoras de Objetivo Igualdad, y a Ebbaba Mahmud, presentadora del programa, en representación de su equipo.

«Miradas que acompañan», una exposición para la sensibilización

En el marco de los actos organizados con motivo del 25N, FCC ha impulsado la exposición «Miradas que acompañan», instalada en sus oficinas corporativas de Las Tablas. La muestra nace de una convocatoria dirigida a toda la plantilla con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia de género y transmitir, a través del arte, un firme mensaje de tolerancia cero.

La exposición reúne piezas originales, como fotografías, pinturas y collages, creadas de forma individual o colectiva por compañeros y compañeras de FCC. Una muestra hecha desde dentro de la compañía, con sensibilidad y compromiso, que invita a detenerse, reflexionar y compartir una mirada común frente a la violencia de género.