Dobuss Group continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y diversificación con la incorporación de Bring Connections, consultora especializada en growth marketing. Esta integración refuerza la oferta de servicios del grupo, que suma talento para abordar proyectos digitales más integrales.

«La incorporación de Bring Connections responde a una visión que guía nuestra estrategia de crecimiento y futuras incorporaciones al grupo: poner al cliente en el centro y sumar capacidades especializadas que le ayuden a superar sus retos y alcanzar sus objetivos de negocio. Con Bring, reforzamos nuestra competencia para combinar estrategia, conocimiento sectorial y ejecución, ofreciendo soluciones cada vez más completas y adaptadas a las necesidades de cada empresa», ha señalado José Huertas, CEO de Dobuss Group.

Por su parte, Guillermo Fuentes, CEO de Bring Connections, ha destacado que «formar parte de Dobuss Group es una oportunidad para seguir desarrollando nuestra propuesta de valor y afrontar retos más grandes. Esta nueva etapa nos va a permitir combinar nuestra especialización en growth con las capacidades y el respaldo de un grupo empresarial».

Especialización en growth y conocimiento sectorial

Bring Connections cuenta con experiencia en el desarrollo de estrategias digitales para empresas de áreas como seguros, ecommerce y salud, donde los procesos de captación, conversión y fidelización requieren un conocimiento específico de cada modelo de negocio.

La consultora se caracteriza por su implicación en la estrategia de sus clientes y una metodología de trabajo multidisciplinar, que integra especialistas en SEO, publicidad digital, optimización de la conversión (CRO) y analítica. Este enfoque le permite trabajar de forma coordinada con los equipos de sus clientes, desde la definición de objetivos de negocio hasta la ejecución de las acciones necesarias para alcanzarlos.

Con la integración de Bring Connections, Dobuss Group continúa reforzando su estructura empresarial y su posicionamiento en el ámbito del marketing, la comunicación y la tecnología, apostando por la incorporación de talento y especialización para responder a las necesidades de sus clientes.

Sobre Dobuss Group

Dobuss Group es un grupo empresarial fundado en 2013 por los emprendedores José Luis García-Morato y José Huertas. Actualmente, está integrado por más de diez empresas enfocadas en el ámbito digital y la comunicación.