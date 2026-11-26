Elgato, una marca de CORSAIR®, lanza en España su campaña ‘Tu MMO a otro nivel’, pensada para quienes pasan sus noches en raids, mazmorras y mundos persistentes. La campaña reúne a una veintena de creadores de contenido referentes del género que ya usan Stream Deck para lanzar habilidades, macros y monturas con una sola pulsación. Toda la gama Stream Deck estará en oferta desde el 23 hasta el 27 de noviembre con motivo de Black Friday.

«Los MMO te piden cientos de acciones en cuestión de segundos, y un teclado no siempre es la mejor forma de tenerlas a mano,» dijo Lutfi Zeton Product Marketing Specialist en Elgato. «Stream Deck lleva cada habilidad, objeto o macro a una tecla con su propio icono. Eso se traduce en menos clicks y más tiempo para disfrutar de la partida».

Cada tecla, con su propio icono

En mitad de una raid no hay tiempo para buscar atajos. Stream Deck da a cada habilidad, montura, objetivo o acceso al mapa una tecla LCD con su propio icono, para que el jugador lo encuentre al instante. Stream Deck MK.2 ofrece 15 teclas, mientras que Stream Deck + suma 8 teclas, 4 diales y una pantalla táctil. Con los diales y su pantalla tácil se ajusta el volumen de juego, el de Discord, el micrófono o la iluminación.

Lo dicen quienes juegan a diario

La campaña pone cara a la comunidad. Roxiaas, Xenulias, Yuki Series, Taru Gaming, El Séptimo Cielo, SouzaCarlosTV, Azaleya Huntress, Bletzus, SoyVelindra, Cras WarSages, Etryh, ChocoFeru, Muchamiel, Khylen WoW, El Archivo de Aryn, Danichu25, RaevenCCA, Vortus, TAV Todo RPG’s y Champe enseñan cómo han montado sus perfiles, ya sea con Stream Deck MK.2 o con Stream Deck +.

«Asigna lo que quieras a un solo botón, muchísimas posibilidades. Para mí ya es imprescindible,» asegura Xenulias. Taru Gaming lo define como «la herramienta definitiva para exprimir al máximo los MMORPG», y Etryh resume su experiencia con otra imagen: su brujo ya no sabe invocar a sus mascotas sin Stream Deck. Champe lo compara con un addon sobre la mesa que, a diferencia de los de software, no se rompe con cada parche.

Altertime: «una fluidez que antes no tenía»

Entre los participantes está Altertime, partner de Elgato y referente en WoW, que juega con Stream Deck + y explica cómo ha cambiado su forma de jugar:

«Stream Deck se ha convertido en mi mejor aliado para jugar. Poder personalizar cada tecla con las acciones exactas que necesito en cada momento me da una fluidez y un control sobre mis partidas que antes no tenía. Además, poder ejecutar mis acciones y macros con una sola pulsación hace que todo sea mucho más cómodo y rápido durante el juego,» afirma Altertime.

Listo para jugar en cuatro pasos

Empezar es sencillo: comprar el Stream Deck, descargar el plugin del Marketplace, personalizar cada perfil y jugar. En Elgato Marketplace, la comunidad ha publicado perfiles e iconos para MMO como World of Warcraft, Final Fantasy XIV, Guild Wars 2, Elder Scrolls Online, Black Desert, Lost Ark, RuneScape o Star Citizen. Por ejemplo, el perfil de Final Fantasy XIV incluye 61 acciones y 79 iconos, y el de Star Citizen reúne 690 iconos. Con ellos, el Stream Deck queda configurado en apenas unos minutos.

Disponibilidad y precios: Promoción especial Black Friday

Toda la gama Stream Deck, de 6 a 32 teclas, está en oferta hasta el 27 de noviembre aprovechando Black Friday en Landing de la campaña

Estos son los modelos destacados, con su precio habitual y el de oferta: