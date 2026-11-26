Fsas Technologies ha anunciado la próxima disponibilidad del servidor Fujitsu MONAKA en el mercado europeo. Los clientes y socios tecnológicos podrán realizar pedidos a partir de diciembre de 2026, mientras que los primeros envíos comenzarán de forma gradual, según el modelo, a partir de abril de 2027.

Tras la presentación mundial del procesador FUJITSU-MONAKA y la gama de servidores de Fujitsu, este nuevo anuncio se centra en su llegada al mercado europeo, las fechas de disponibilidad, la atención a los clientes de la región y el apoyo que Fsas Technologies ofrecerá a sus socios tecnológicos.

Diseñado para ejecutar tareas de inferencia de inteligencia artificial (IA) y otras cargas de trabajo habituales en los centros de datos actuales, el servidor, preparado para su instalación en rack, ofrece a las organizaciones una alternativa flexible para desarrollar sus infraestructuras de IA en función de sus necesidades y de los recursos disponibles.

El servidor incorpora FUJITSU-MONAKA, el procesador de nueva generación de Fujitsu basado en la arquitectura Arm, que aprovecha tecnologías desarrolladas para el superordenador Fugaku. La gama incluye modelos de 1U y 2U, con refrigeración por aire o líquida, optimizados para bases de datos escalables, procesamiento seguro de transacciones y predicciones en tiempo real, que pueden utilizarse en los centros de datos existentes.

La oferta también contempla un sistema multinodo de 2U con refrigeración líquida, diseñado específicamente para responder a las exigencias de la simulación de alto rendimiento (HPC) y de los procesos de ingeniería asistida por ordenador (CAE) que requieren cálculos rápidos en el sector de la automoción.

«La inteligencia artificial está transformando las necesidades de los centros de datos. El consumo energético y las exigencias de rendimiento se han convertido en dos de sus principales limitaciones. Con el servidor Fujitsu MONAKA, las organizaciones europeas, independientemente de su tamaño, podrán ejecutar tareas de inferencia de IA de manera eficiente mediante sistemas basados en CPU. Todo ello gracias a una plataforma que tiene su origen en la supercomputación y que cuenta con modelos soberanos diseñados, desarrollados y fabricados en Japón», afirma Christian Leutner, responsable de Fsas Technologies Europe.

Inferencia de IA adaptada a los recursos disponibles

La creciente adopción de la inteligencia artificial está poniendo de relieve las limitaciones relacionadas con el consumo eléctrico, la refrigeración y los costes de los centros de datos. En este contexto, FUJITSU-MONAKA ofrece el doble de rendimiento en inferencia de IA que otras CPU.

Para modelos de IA pequeños y medianos, y dependiendo de su tamaño y de los requisitos de rendimiento, el servidor Fujitsu MONAKA puede utilizarse de forma independiente para ejecutar tareas de inferencia con grandes modelos de lenguaje (LLM) y aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG), sin necesidad de recurrir a GPU.

En el caso de modelos de mayor tamaño, el servidor puede combinarse con GPU para distribuir las cargas de trabajo de manera eficiente.

Esta flexibilidad permite a las organizaciones adaptar sus infraestructuras de inferencia de IA tanto a las aplicaciones que necesitan ejecutar como a los recursos de los que disponen en sus centros de datos.

El modelo 1U puede funcionar con refrigeración por aire a temperaturas ambiente de hasta 40 °C, siempre que se cumplan determinadas condiciones. También admite refrigeración líquida con temperaturas de entrada del agua de hasta 45 °C.

Rendimiento en inferencia de IA y computación de alto rendimiento

Fujitsu ha publicado los resultados de distintas pruebas de rendimiento de la plataforma (*). Según los datos de la compañía, la CPU FUJITSU-MONAKA alcanza una frecuencia máxima de 3,8 GHz, la más alta entre los procesadores basados en arquitectura Arm, y es compatible con memoria DDR5 a 8.800 MT/s.

En cuanto al servidor, Fujitsu señala que alcanza un ancho de banda de memoria de 1.000 GB/s y una capacidad teórica de cálculo de 213,8 TOPS en INT8.

El ancho de banda de memoria influye directamente en la velocidad a la que los modelos de lenguaje generan respuestas cuando se ejecutan sobre CPU. Por ello, es uno de los principales indicadores para evaluar el rendimiento de la inferencia de IA sin utilizar GPU.

En las pruebas de inferencia realizadas por Fujitsu con un tamaño de lote (batch size) de 2, la plataforma alcanzó una velocidad de generación de 307 tokens por segundo con gpt-oss-20B y de 55,2 tokens por segundo con Gemma4-31B. Estas velocidades superan ampliamente el ritmo de lectura humana y permiten plantear el uso de sistemas basados en CPU para aplicaciones como chatbots, agentes de IA y herramientas de resumen de documentos.

En computación de alto rendimiento (HPC), el servidor alcanzó una eficiencia del 86,8 % en la prueba de cálculo matricial DGEMM. Este resultado pone de manifiesto su capacidad para aprovechar de manera eficiente los recursos disponibles en tareas de simulación que requieren una elevada potencia de cálculo.

(*) Los datos de rendimiento citados proceden de la información presentada durante el Fujitsu IR Day 2026, concretamente de la ponencia ‘By utilizing technologies that create unique value, we will capture AI inference demand, thereby establishing a medium- to long-term competitive advantage’ («Aprovechar tecnologías que generan un valor diferencial para responder a la demanda de inferencia de IA y establecer una ventaja competitiva a medio y largo plazo»).

Modelos soberanos y compatibilidad con software de código abierto

Los distintos modelos de servidor se fabrican bajo un sistema de producción dirigido desde Japón, que permite conocer y verificar el origen de los componentes y su historial de fabricación. Esta trazabilidad aporta un elemento adicional de transparencia a las organizaciones que buscan un mayor control sobre sus infraestructuras y datos a la hora de tomar decisiones de compra.

También incorpora tecnologías de computación confidencial (Confidential Computing) basadas en Arm Confidential Compute Architecture (CCA), que permiten proteger los datos y las aplicaciones mientras se encuentran en memoria, incluso cuando se utilizan infraestructuras compartidas por varios usuarios.

Fsas Technologies ofrecerá apoyo a clientes y socios tecnológicos europeos a través de sus equipos locales de ventas y preventa, programas de formación y capacitación, así como acceso directo a los equipos de Fujitsu responsables del desarrollo de procesadores, servidores y fabricación en Japón.

Más información: Servidor Fujitsu MONAKA. https://eu.fsastech.com/eu/microsites/fujitsu-monaka-server-high-performance-low-power-built-for-ai/

Esta nueva tecnología aplicada a FUJITSU-MONAKA se basa en los resultados de un proyecto subvencionado por la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales de Japón (NEDO).