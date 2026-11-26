Con la llegada del otoño, la bajada de las temperaturas y la vuelta a los resfriados, los oídos también entran en zona de riesgo. Los cambios bruscos de las temperaturas de un día para otro favorecen faringitis, catarros y gripe, que con frecuencia se extienden al oído. Ante ello, GAES, la marca líder en soluciones auditivas, recuerda la importancia de la prevención y comparte los consejos de sus profesionales para cuidar la salud auditiva durante los meses más propensos a infecciones.

Según el otorrinolaringólogo Juan Royo, dentro de las infecciones auditivas propias de esta época del año, la otitis media aguda es el principal motivo por el que se acude al médico en los meses de frío. Se produce por una acumulación de fluido detrás del tímpano que inflama el oído medio y puede afectar a uno o a los dos oídos. «Es una infección muy dolorosa para el paciente. No obstante, si se trata de forma adecuada, no provoca problemas de audición permanentes», explica el doctor Royo.

Aunque cualquier persona puede verse afectada, niños y mayores deben extremar las precauciones, ya que su sistema inmunológico es más sensible a las agresiones externas, lo que les hace mucho más susceptibles de padecer trastornos auditivos durante esta época del año. En el caso de los más pequeños, por ejemplo, es muy frecuente la aparición de la llamada otitis media serosa o secretora, que se caracteriza por la acumulación de moco en los oídos. Royo alerta de que «aquí sí que hay riesgo de pérdida auditiva, con lo que proteger a los niños del frío para evitar resfriados o catarros es vital».

Según la Asociación Española de Pediatría, entre el 80 % y el 90 % de los niños sufrirá algún episodio de otitis durante la infancia. En los más pequeños es habitual la otitis media serosa o secretora, causada por la acumulación de mucosidad, que sí puede conllevar riesgo de pérdida auditiva.

5 consejos para evitar la otitis este otoño

Los profesionales de GAES comparten una serie de recomendaciones sencillas que ayudan a reducir el riesgo de infecciones de oído durante los meses de frío:

Abrigar los oídos . Orejeras o gorros de lana aíslan los oídos del frío y del viento y dificultan la entrada de microbios.

Cuidar las defensas. Una alimentación equilibrada, rica en vitaminas B12 y C, ayuda al organismo a afrontar la temporada de catarros y gripes.

Mantener una buena higiene auditiva, sin bastoncillos. Lo ideal es usar difusores de agua marina y evitar a toda costa bastoncillos u objetos similares, ya que pueden dañar el conducto auditivo.

Aplicar calor suave si hay inflamación. Si el oído está inflamado por el frío, una bolsa de agua caliente aplicada por fuera puede ayudar a que remita.

No dejar que un resfriado se alargue. Los catarros y gripes pueden derivar en infecciones auditivas. Además, es importante tener en cuenta que, tras una otitis, es conveniente hacerse una revisión auditiva para evitar posibles secuelas.

Cuidado de audífonos y revisiones preventivas

En otoño también es importante extremar la higiene y el mantenimiento de los audífonos: limpiarlos a diario, protegerlos de la humedad y de la lluvia, y guardarlos en un lugar seco. El exceso de humedad puede perjudicar el dispositivo y afectar su rendimiento. Por ello, GAES recomienda utilizar productos de limpieza y secado adecuados, así como realizar revisiones periódicas para garantizar el buen funcionamiento y alargar la vida útil de los audífonos.

La compañía recuerda que realizar evaluaciones periódicas permite detectar a tiempo posibles afecciones y prevenir secuelas tras una infección. Para ello, la red de centros GAES ofrece revisiones auditivas gratuitas, además de servicios profesionales de mantenimiento y limpieza de audífonos con cita previa en el centro más cercano.