El inicio de la temporada de compras por el Black Friday y la campaña de Navidad, está incrementando ya el número de ciberataques en el sector del comercio y la logística.

En este contexto, y teniendo en cuenta la constante digitalización de almacenes y flotas, cada vez existen más elementos que proteger, desde sistemas de gestión de almacenes, a dispositivos móviles, escáneres, cámaras, plataformas en la nube o GPS. Y los ataques de phishing, a través de mensajes relacionados con facturas, horarios, documentación aduanera, cambios de dirección o avisos de entrega; o el ransomware que está afectando a sistemas de expedición, planificación, inventario o gestión de almacenes, no hacen más que crecer y pueden tener consecuencias dramáticas para el sector. Además, desde el punto de vista del consumidor, las descripciones de productos generadas con IA, las tiendas online de aspecto profesional y las reseñas de clientes inventadas pueden hacer que una oferta fraudulenta parezca cada vez más convincente.

Cinco medidas para proteger las operaciones durante Black Friday y Navidad

Hornetsecurity recomienda seguir una guía de cinco medidas clave para ayudar a las empresas logísticas a minimizar los riesgos de protección y recuperación ante los picos de actividad que se esperan estas próximas semanas.

Proteger el correo electrónico y los dominios frente a la suplantación, el phishing y los archivos o enlaces maliciosos. Aplicar autenticación multifactor, limitar los permisos según las funciones de cada usuario y revisar periódicamente los accesos de proveedores y partners. Formar a los equipos de operaciones, finanzas, expedición y atención al cliente para que verifiquen cambios de cuenta bancaria, rutas, entregas o instrucciones urgentes antes de actuar. Mantener copias de seguridad y planes de respuesta a incidentes que permitan recuperar los sistemas y datos críticos con rapidez. Mejorar la visibilidad de los activos y de las integraciones entre IT, tecnología operativa y servicios de terceros para reducir los puntos ciegos en los sistemas.

«La presión por cumplir plazos, coordinar a numerosos proveedores y mantener actualizada la información de rutas y entregas, hace que cualquier amenaza o incidente digital se convierta en una importante interrupción operativa», señala Carlos Vieira, Country Manager de Hornetsecurity en Iberia, Italia y Latinoamérica. «Los delincuentes están ya aprovechando la urgencia y el volumen de comunicaciones que se generan durante esta campaña para hacer pasar por legítimos mensajes sobre facturas, cambios de ruta o incidencias de entrega».

El incremento en este tipo de ataques subraya la necesidad de apostar por un enfoque de seguridad integral, que incluya tanto la mejor tecnología como la más completa formación del personal. El servicio 365 Total Protection de Hornetsecurity ofrece protección para Microsoft 365 e incluye capacidades de seguridad del correo electrónico, gestión de permisos, copias de seguridad y concienciación de los usuarios.