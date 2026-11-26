La campaña de Navidad plantea a bodegas y tiendas de vino un reto que va más allá de la venta. A sus pedidos habituales pueden sumarse botellas para regalar a familiares, selecciones para clientes de empresa o lotes destinados a colaboradores. Cada pedido puede requerir una preparación diferente y viajar a un destino distinto.

Esta variedad añade complejidad al envío de un producto que ya necesita una atención especial. Las botellas son de vidrio, contienen líquido y pueden presentar formatos diferentes. Además, cuando el vino cruza fronteras, entran en juego las condiciones aplicables a las bebidas alcohólicas y la documentación requerida en cada destino.

Mail Boxes Etc. acompaña a bodegas, tiendas especializadas y ecommerce en la gestión de estas necesidades a través de MBE Wine. La solución combina embalaje profesional, envíos nacionales e internacionales y asesoramiento para ayudar a cada empresa a preparar sus expediciones.

Proteger el vino sin descuidar la presentación

Una botella enviada como regalo no plantea las mismas necesidades que una caja con varias referencias destinada a un comercio. Antes de preparar cada expedición, conviene tener en cuenta el número y formato de las botellas, su presentación y el recorrido que van a realizar.

Los especialistas de MBE asesoran a cada negocio y preparan los envíos con embalajes específicos para botellas. La protección del producto es esencial, pero también lo es cuidar su presentación, especialmente cuando el vino representa a una bodega o se envía como regalo a un cliente.

Para aquellas empresas que buscan una protección adicional, MBE dispone de MBE SafeValue, una opción que cubre el valor de la mercancía y los costes de envío y embalaje.

Del embalaje a la documentación internacional

Enviar vino a otro país implica prestar atención no solo al transporte, sino también a los requisitos aplicables a las bebidas alcohólicas. Estos pueden variar según el destino y las características de la expedición, por lo que es importante revisarlos antes de preparar el envío.

MBE asesora a sus clientes en estos aspectos y les acompaña en la preparación de la documentación necesaria para cada operación. De este modo, bodegas y tiendas cuentan con un interlocutor que les ayuda a coordinar el embalaje y el envío, tanto dentro como fuera de España.

Una solución para cada etapa del negocio

Las necesidades de envío no terminan con la Navidad. A lo largo del año, una misma bodega puede atender pedidos directos, ventas online y expediciones a tiendas o distribuidores.

MBE Wine permite adaptar los servicios a cada operativa y contar con el apoyo de un especialista para preparar y enviar las botellas. Así, las empresas pueden centrarse en su actividad sabiendo que cuentan con asesoramiento para gestionar sus expediciones.