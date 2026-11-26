Las redes sociales han dejado de ser un canal dedicado exclusivamente a comunicar para convertirse en espacios de búsqueda, descubrimiento y compra. Este cambio también está transformando el papel de las agencias especializadas, a las que las empresas exigen cada vez más estrategia, creatividad y resultados medibles. En este escenario, Dobuss encabeza el ranking ‘TOP 50. Mejores Agencias de Social Media 2026’ elaborado por la Escuela Europea de Empresa (EEE), seguida de BeBrand y Marketing Paradise.

La clasificación de 2026 introduce una perspectiva renovada sobre el sector. Frente a los indicadores tradicionales de presencia digital o número de seguidores, el estudio pone el foco en la especialización de cada agencia, su capacidad para conectar las redes sociales con los objetivos empresariales y su adaptación a las nuevas formas de consumo de contenidos.

Un liderazgo basado en la integración y la estrategia

Dobuss ocupa la primera posición gracias a un modelo de gestión integral que conecta las redes sociales con otras disciplinas del marketing digital, como el posicionamiento SEO, la publicidad y la reputación online. La agencia cordobesa ofrece servicios que abarcan desde la planificación estratégica y la gestión de comunidades hasta las campañas con influencers y la publicidad en redes.

BeBrand se sitúa en segundo lugar, con una propuesta que parte de la estrategia de marca para trasladar el posicionamiento, la identidad y el tono de cada empresa a sus canales sociales. El tercer puesto es para Marketing Paradise, que integra el social media con áreas como SEO, email marketing y paid media para coordinar la actividad digital y orientarla a resultados.

El top 10 lo completan Elogia, Evercom, Wanatop, Good Rebels, NeoAttack, We Are Social y Roman. La selección reúne perfiles diversos: desde agencias con una marcada orientación al comercio electrónico y el rendimiento digital hasta firmas especializadas en comunicación corporativa, creatividad, influencia y reputación.

Una metodología adaptada al nuevo Social Media

Para elaborar esta edición del estudio, la Escuela Europea de Empresa ha renovado su metodología, valorando actualmente siete aspectos clave: especialización en redes sociales, orientación a resultados de negocio, calidad de los contenidos, adaptación a las nuevas tendencias digitales, reputación online, experiencia del equipo y trayectoria profesional.

El objetivo es identificar las agencias que ofrecen una visión estratégica del Social Media y que son capaces de integrar creatividad, innovación y resultados en sus servicios.

Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.