La transición energética en España ha entrado en una fase crítica donde el principal desafío ya no es la generación de energía limpia, sino su gestión eficiente. Según un reciente informe elaborado por la consultora Arup, que analiza la evolución del mercado hasta el año 2036, los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) se erigen como elementos fundamentales para dotar al sistema eléctrico de la flexibilidad necesaria en un contexto de alta volatilidad.

Durante el ejercicio de 2025, las energías renovables representaron el 55,5% del mix de generación eléctrica en el país. Este incremento en la capacidad instalada ha generado tensiones en el sistema, especialmente debido a la sobreproducción en horas de baja demanda. Como consecuencia directa de estos desajustes, en 2025 se desperdiciaron 5.414 GWh de generación renovable potencial al no poder ser integrados en la red. Paralelamente, el coste de los servicios de ajuste necesarios para equilibrar la generación y la demanda alcanzó un máximo histórico de 15,78 euros por MWh.

El estudio de Arup detalla que el éxito financiero de los proyectos de almacenamiento no puede sustentarse en una única fuente de ingresos. Para garantizar la rentabilidad, los promotores deben recurrir a una estrategia de ‘revenue stack’, que consiste en combinar diversas vías de remuneración, como el arbitraje en el mercado diario, la participación en servicios de balance del sistema y los mecanismos de capacidad. Aunque la reciente implementación del mercado de capacidad en España es valorada positivamente por el sector, el informe advierte que este mecanismo no garantiza por sí solo la rentabilidad, estimando que podría representar únicamente en torno al 10% de los ingresos totales de un proyecto.

José Cubillo, consultor en Arup, ha destacado la importancia de abordar la financiación de estos activos con una visión integral. Según señala Cubillo: «España ya ha demostrado que puede desplegar renovables a gran escala. El siguiente reto es conseguir que toda esa energía pueda aprovecharse cuando el sistema la necesita. El mercado de capacidad supone un avance porque aporta mayor visibilidad sobre una parte de los ingresos, pero por sí solo no convierte una batería en una inversión financiable. Para promotores, inversores y entidades financieras será fundamental entender el conjunto del proyecto y comprobar que el caso de inversión sigue siendo sólido ante distintos escenarios de mercado».

Con la mirada puesta en el horizonte de 2036, el análisis de Arup plantea cuatro escenarios posibles para el mercado del almacenamiento en España. La materialización de estas proyecciones dependerá fundamentalmente del modelo de remuneración que se establezca para los activos y del grado de concentración en la propiedad de los mismos. A pesar de la incertidumbre sobre el modelo definitivo, la consultora subraya que el crecimiento continuado de las renovables requiere obligatoriamente un despliegue paralelo de sistemas de flexibilidad, consolidando el almacenamiento como una pieza esencial para asegurar un sistema eléctrico resiliente y eficiente en el futuro.