Sofwave, compañía especializada en tecnologías avanzadas para el rejuvenecimiento facial no invasivo, ha participado en el AECEP Meeting 2026 junto a Optimedic, su principal distribuidor en España y Portugal. Organizado por la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP), el encuentro ha tenido lugar en el Hotel Riu Plaza España de Madrid, reuniendo a especialistas nacionales e internacionales.

La presencia en esta cita se enmarca en su estrategia de consolidación en el mercado español, de estrechar su relación con la comunidad médica y acercar a los profesionales nuevas soluciones tecnológicas respaldadas por la evidencia clínica.

AECEP Meeting como punto de encuentro para la innovación médica

Este congreso se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para el intercambio científico y la actualización de conocimientos en el ámbito de la cirugía estética. En esta edición, el programa científico ha abordado los enfoques regenerativos faciales, la optimización de la calidad de los tejidos y la integración de procedimientos médico-estéticos y quirúrgicos para ofrecer abordajes personalizados.

Estas líneas de trabajo comparten el mismo enfoque que Sofwave a través de su tecnología de ultrasonidos, que sitúa la estimulación de los procesos naturales de la piel y la evidencia científica en el centro de su propuesta de regeneración no invasiva.

Tecnología de ultrasonidos aplicada al rejuvenecimiento facial no invasivo

En este contexto, Sofwave con su tecnología propia de ultrasonidos de haces paralelos sincronizados, denominada SUPERB™ (Synchronous Ultrasound Parallel Beam), responde al interés por soluciones no invasivas orientadas a mejorar la firmeza de la piel y atenuar los signos visibles del envejecimiento, preservando la naturalidad de los rasgos faciales.

Su carácter sin incisiones y con un tiempo de recuperación generalmente reducido, permite abordar determinados signos del envejecimiento cutáneo dentro de las indicaciones autorizadas. Para el cirujano plástico, supone una opción complementaria a su oferta asistencial, sin sustituir la cirugía cuando esta está indicada. La empresa cuenta con experiencia clínica internacional, especialmente en Estados Unidos, y dispone de publicaciones científicas accesibles a los profesionales en su página web.

Una colaboración estratégica entre Optimedic y Sofwave

A lo largo de este año, Sofwave ha participado en diferentes encuentros científicos y profesionales vinculados a la cirugía plástica, la oculoplastia y la medicina estética. Su presencia en congresos y actividades formativas facilita el conocimiento y la evaluación de nuevas tecnologías por parte de la comunidad médica. «Nuestro objetivo es construir un proyecto sólido alrededor de esta tecnología, basado en la evidencia científica, la formación médica continuada y la colaboración con los profesionales. Creemos que Sofwave puede ampliar las posibilidades terapéuticas de los especialistas dentro de un abordaje integral y personalizado del rejuvenecimiento», comenta Carolina Gay, fundadora y directora de Optimedic

Con el apoyo de Optimedic como principal distribuidor en España y Portugal, y que lleva trabajando desde 2019 en el ámbito de la tecnología médica y quirúrgica, Sofwave continúa apostando por la formación, el intercambio de conocimiento y el acompañamiento a los profesionales en la incorporación de su tecnología a la práctica clínica.