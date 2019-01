200 euros por dormir en el suelo: el precio del alquiler y encima tiene que pagar el wifi

Este es uno de esos casos que si no lo ves con tus propios ojos no lo creees. (Alquila en Silicon Valley un estudio para dos gatas por 1.500 dólares al me).

Un usuario de Twitter ha querido compartir con todos un problema muy común en nuestro país: las grandes sumas de dinero que piden por un alquiler, según sq, eso no es todo, ya que en este caso quieren cobrarle por dormir en el suelo del salón...(Okupa una casa de un millón de euros, la alquila a un extraño y la ley dice que es el propietario legítimo)

Rome (es el nombre del usuario) ha compartido los pantallazos de su amiga profesora que está buscando habitación en Tenerife y contactó con un chico que tenía una habitación libre, lo increíble es que esa habitación ya está alquilada y el chico le informa que él va a dormir en el salón, pero que puede dormir con él en el salón siempre que tenga su ropa en la maleta ya que no hay armarios disponibles. Por eso le quiere cobrar 200€ al mes de alquiler y 200€ de fianza, pero eso no es todo:

Me pasa una amiga la conversación que ha tenido con un tío buscando piso para alquilar en Tenerife. Nada más empezar le dice que alquila habitación pero no hay habitación. El salón también está ocupado, concretamente por él. Lo que pasó a continuación te sorprenderá. Hilo pic.twitter.com/AGMpfFMg7s — Rome (@Boudebouzismo) 10 de enero de 2019

En el salón duerme él, pero también lo alquila. A mi amiga y a una familia numerosa de coreanos que viene a echar la quincena pic.twitter.com/pRjecRdur4 — Rome (@Boudebouzismo) 10 de enero de 2019

"Es algo incómodo pero es un techo". Una descripción que vale también para alquilar una caja de telepizza en un callejón pic.twitter.com/jcQQzLc5br — Rome (@Boudebouzismo) 10 de enero de 2019

"Te compras un colchón y duermes en el suelo". Este señor se cree que vive en un polideportivo después de una inundación pic.twitter.com/f0ra0WK5B8 — Rome (@Boudebouzismo) 10 de enero de 2019

Quiero hacer hincapié en que: 1-. El tipo ni se huele que mi amiga ya se está riendo de él, 2-. Se le acaban de poner los ojos con el símbolo del dólar pensando en alquilar la bañera para dormir a algún Erasmus y 3-. Como ella dijo al principio "soy maestra" cree que SE LLAMA ASÍ pic.twitter.com/nIScJxcgN1 — Rome (@Boudebouzismo) 10 de enero de 2019

"Si algún día avisas con tiempo puede cuadrar". Sí joe, ahora te mando un impreso: "Por la presente solicito al señor arrendatario el próximo jueves de 20:00 a 23:30 la reserva del salón y el colchón del suelo. Razón: kiki" pic.twitter.com/LMEoUKEh6d — Rome (@Boudebouzismo) 11 de enero de 2019

Y fin. Muy lamentable. El tipo acaba diciendo que baja el precio a 180, como si le estuviera haciendo un favor. 180 pavos por un colchón en el suelo, compartiendo salon y sin tener ni un cajón para la ropa @elzulista pic.twitter.com/W2GovLJLXS — Rome (@Boudebouzismo) 11 de enero de 2019