La pesadilla de una familia que alquiló una casa en Airbnb y descubrió cámaras de vigilancia dentro

Una familia estadounidense que alquiló un apartamento a través de la plataforma Airbnb para pasar las vacaciones de Año Nuevo, descubrió que el anfitrión los estaba grabando a través de dos cámaras de vigilancia instaladas en el interior de la vivienda, según rt.

Jeffrey Bigham, profesor en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh (Pensilvania), reservó un apartamento en Seattle (Washington), pero en el primer día de la estadía encontró dos cámaras. "Me sorprendió y de inmediato las desconecté", escribió Bigham en su blog publicado esta semana.

Una de las cámaras se encontraba en una esquina superior de la sala de estar. "No creo que hiciéramos nada particularmente raro frente a esa cámara, pero es muy probable que mi hijo de 2 años corriera desnudo" frente a ese dispositivo, cuyo campo de visión alcanzaba la puerta del baño, agregó.

El huésped volvió a chequear la publicación sobre dicho apartamento en Airbnb y notó que el anfitrión indicaba que había cámaras "en la entrada". Jeffrey se puso en contacto con la compañía para quejarse al respecto, pero le comunicaron que el propietario había indicado adecuadamente la presencia de las cámaras en una foto del apartamento. La fotografía en cuestión es la que se muestra arriba.

Según Bigham, luego de que Airbnb contactara con el anfitrión, este envío a una persona a "husmear" a los huéspedes. Además, el propietario dejó una crítica negativa en la plataforma sobre su cliente por haber desconectado las cámaras. "¿Qué es lo que trataba de ocultar en la víspera de Año Nuevo?", cuestionó el anfitrión.

Luego de que el blog de Bigham sobre su experiencia en Seattle llamara la atención de los medios de comunicación, Airbnb eliminó al anfitrión de la cuestionada vivienda de su plataforma y decidió reembolsar la estancia del huésped, indicando que los representantes de la compañía con los que Jeffrey contactó inicialmente estaban confundidos o equivocados.

