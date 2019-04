Jorge Javier tiene que bajar por segunda vez el precio de su pisazo, porque no lo vende

Están habiendo muchos cambios en la vida del presentador, convertido a cantante para desgracia de la música, los musicales, los teatros y los oídos del público. (Mediaset confirma que Jorge Javier Vázquez presentará 'Supervivientes')

Jorge Javier Vázquez (48 años) no consigue deshacerse de su espectacular piso del centro de Madrid. En junio de 2018 el presentador colgó el cartel de 'se vende' de su inmueble situado en la Puerta del Sol, y casi un año después parece que nadie se ha interesado por él.

Ahora en un último intento desesperado, el catalán ha vuelto a bajar el precio de la vivienda.

De 1.500.000 euros, que fue la cifra de salida, bajó a 1.250.000 hasta situarse en el 1.150.000 euros, que es ahora mismo la cantidad que deberá pagar quien quiera hacerse con esta joya en pleno corazón de la capital española, según recoge Cristina Rodrigo en El Español.



Según el anuncio, se trata de un "espléndido piso de lujo en el centro de Madrid, a dos minutos andando de la Plaza Mayor y a tres minutos andando de la Puerta del Sol. La vivienda ha sido recientemente reformada, con magníficos acabados y materiales de alta calidad, con una decoración de diseño exquisita.

La casa es muy luminosa, con cuatro balcones al exterior y con espacios amplios en una muy buena finca. El piso tiene una superficie de 207 metros cuadrados construidos, se encuentra situado en un edificio de corte señorial, con preciosa escalera y ascensor". (Telecinco despide a Jorge Javier Vázquez para tener a Isabel Pantoja en Supervivientes)

La casa dispone de cocina totalmente equipada con todos los electrodomésticos de alta gama. Amplio y luminoso salón comedor exterior, con una sala chill out de relax independiente, chimenea y grandes ventanales que dan salida a tres magníficos balcones, con maravillosas vistas de la zona.

Dos dormitorios en suite, con sus baños completos integrados, con jacuzzi y dos amplios vestidores. La vivienda se completa con el aseo de cortesía.

Otra de las estrategias de Jorge Javier para lograr vender este inmueble ha sido cambiar de inmobiliaria: de Gilmar a New Home. Ellos son ahora los encargados de gestionar el piso del presentador y además de actualizar el anuncio, han publicado más imágenes del interior para que las personas interesadas puedan hacerse una idea mayor de las propiedades de la vivienda.

En esta casa vivió durante un tiempo El Mago Pop como arrendatario de Jorge, tal y como informó en exclusiva este medio.

Mientras los nuevos gestores se encargan de la vivienda, el presentador continúa recuperándose en casa del ictus que sufrió el pasado 16 de marzo y por el que tuvo que ser operado de urgencia.

El médico le ha recomendado un mes de reposo absoluto, motivo por el cual ha tenido que anular todos sus compromisos profesionales. Jorge Javier no pudo estar en la gala final de Gran Hermano Dúo y aún se desconoce si podrá conducir Supervivientes, que arrancará en el mes de mayo.

"No he sentido en ningún momento miedo. No puedes vivir toda la vida pensando que te va a pasar algo porque, si no, no viviríamos. No soy un inconsciente. Voy a hacer lo que me digan a rajatabla. Pero en cuanto me digan 'vía libre', vivir como vivo es como me gusta. No me gustaría verme con una mantita y un caldo", afirmó el catalán en una llamada telefónica a Sálvame cuando aún estaba ingresado.