EEUU vive el mayor éxodo urbano en décadas: la pandemia y las protestas raciales son las razones principales

El coronavirus y las protestas raciales desatan la desesperación en Estados Unidos.

Las zonas menos pobladas del país norteamericano ha comenzado a recibir ciudadanos, estos llegan huyendo de las áreas urbanas y el asunto ya está alcanzando cifras récord.

«Aquí, en Manhattan, el número de apartamentos vacíos supera ya las 13.000 unidades, un nivel nunca visto, a medida que los propietarios no consiguen encontrar nuevos inquilinos», explica José Luis de Haro para El economista.

Según un informe de las inmobiliarias Douglas Elliman y Miller Samuel, el inventario en lista se ha duplicado con respecto al año pasado y toca un récord desde que comenzasen a recopilarse estos datos hace 14 años.

El periodista explica, en referencia al informe, que un cuarto de millón de residentes de la ciudad se mudarán al norte del estado para siempre, mientras que otros dos millones podrían mudarse permanentemente a otros estados. Más de 16.000 residentes de Nueva York ya se han trasladado a zonas residenciales de Connecticut.

Es el caso de Karina Huber, una madre soltera, que tras vivir más de una década en la Gran Manzana, decidió el pasado julio mudarse a Stowe, en Vermont, con su hijo de seis años. «Allí los colegios abrirán con normalidad mientras que en Manhattan todavía no está claro cómo será el regreso a las aulas«, explica.

Otros residentes, que todavía no se han mudado pero no lo descartan, reconocen que la falta de liderazgo del alcalde Bill de Blasio está llevando «su paciencia al límite». «Tengo 41 años y he nacido y me he criado aquí. He vivido en Manhattan durante más de 20 años, amo esta ciudad pero de Blasio la ha destrozado, al igual que su consejero de educación, Richard Carranza», apunta Jack M., otro de los habitantes de la ciudad que nunca duerme.

Esta situación puede provocar un efecto dominó en el resto de la economía norteamericana. Los expertos estiman que aproximadamente la mitad de los apartamentos en alquiler en la ciudad de Nueva York son propiedad de pequeñas empresas.